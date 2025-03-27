В зоне погиб гранатометчик из Пермского края Александр Лимонов

Прощание с прикамским бойцом пройдет 28 марта
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб помощник гранатометчика Александр Лимонов из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Нытвенского округа.
«В ходе СВО погиб Александр Лимонов. <...> Рядовой в служил помощником гранатометчика в штурмовом подразделении. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с военнослужащим состоится 28 марта в нытвенском ДК. Церемония начнется в 10:00, гражданская панихида — в 11:00.
О гибели прикамского воина сообщили власти
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