27 марта 2025

В зоне погиб гранатометчик из Пермского края Александр Лимонов

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Прощание с прикамским бойцом пройдет 28 марта
Прощание с прикамским бойцом пройдет 28 марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб помощник гранатометчика Александр Лимонов из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Нытвенского округа.

«В ходе СВО погиб Александр Лимонов. <...> Рядовой в служил помощником гранатометчика в штурмовом подразделении. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим состоится 28 марта в нытвенском ДК. Церемония начнется в 10:00, гражданская панихида — в 11:00.

О гибели прикамского воина сообщили власти
О гибели прикамского воина сообщили власти
Фото:

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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб помощник гранатометчика Александр Лимонов из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Нытвенского округа. «В ходе СВО погиб Александр Лимонов. <...> Рядовой в служил помощником гранатометчика в штурмовом подразделении. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с военнослужащим состоится 28 марта в нытвенском ДК. Церемония начнется в 10:00, гражданская панихида — в 11:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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