Вашингтон предложил Киеву новую схему партнёрства, которая может создать серьёзные препятствия на пути евроинтеграции Украины. Пересмотренное соглашение разработано после провала предыдущих договорённостей о совместной разработке месторождений полезных ископаемых. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на полученные документы.
«США направили Украине пересмотренные условия сотрудничества, которые могут осложнить ее вступление в ЕС. Администрация президента Трампа требует „права первого предложения“ по инвестициям во все проекты в области инфраструктуры и природных ресурсов в рамках пересмотренного соглашения о партнерстве с Украиной», — пишет агентство Bloomberg, анализируя полученный проекте документа.
Агентство отмечает, если соглашение о партнерстве будет принято, оно предоставит США огромные полномочия для контроля над инвестициями в Украину в такие проекты, как автомобильные и железные дороги, порты, шахты, нефть и газ и добыча критически важных полезных ископаемых. Это будет означать беспрецедентное расширение экономического влияния США в крупнейшей по площади стране Европы как раз в то время, когда она пытается сблизиться с ЕС.
Эксперты отмечают, что принятие таких условий может существенно ограничить экономический суверенитет Украины и осложнить её отношения с Европейским союзом. В настоящее время официальная позиция украинских властей по данному проекту соглашения не озвучена.
Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность установления временного внешнего управления на Украине под эгидой ООН как один из вариантов урегулирования ситуации в стране. Он подчеркнул, что это позволило бы провести демократические выборы и создать правительство, пользующееся доверием населения, для последующих переговоров о заключении мирного договора. Путин уточнил, что это предложение является лишь одним из возможных путей разрешения конфликта.
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