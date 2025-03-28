Путин предложил передать Украину под внешнее управление

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность установления временного внешнего управления на Украине под эгидой ООН как один из вариантов урегулирования ситуации в стране. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Мурманск, где встретился с моряками.
«Могли бы под руководством ООН совместно с Соединенными Штатами, европейскими странами, а также нашими партнерами и друзьями обсудить возможность установления временного управления на Украине», — сказал Путин. Он подчеркнул, что это позволило бы провести демократические выборы и создать правительство, пользующееся доверием населения, для последующих переговоров о заключении мирного договора. Путин уточнил, что это предложение является лишь одним из возможных путей разрешения конфликта.
Путин ранее выразил поддержку идеи мирного урегулирования украинского конфликта. Он заявил, что Россия никогда не отказывалась от попыток найти мирное решение и что действия вооруженных сил страны создали условия для начала продуктивных международных обсуждений.
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