27 марта 2025

В ХМАО ветераны СВО смогут работать учителями без педагогического образования

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера должна поспособствовать трудоустройству и социализации ветеранов СВО
Мера должна поспособствовать трудоустройству и социализации ветеранов СВО Фото:

В ХМАО предлагают изменить Единый квалификационный справочник должностей. С помощью такой меры депутаты хотят дать возможность участникам СВО становиться преподавателями основ безопасности и защиты Родины, даже если они не имеют педагогического образования. Предложение было внесено на 43-м заседании Думы Югры, сообщили в правительстве Югры.

«Депутаты на 43-м заседании Думы Югры рассмотрели социально значимые вопросы… Предлагается изменить Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Так, преподавателями — организаторами основ безопасности и защиты Родины могут стать ветераны боевых действий. Условие — наличие у них профильного образования или опыта военной службы», — написано в telegram-канале ведомства.

В скором времени обращение с таким предложением будет направлено Министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Предполагается, что мера поспособствует трудоустройству и социализации ветеранов.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук встретился с югорскими ветеранами СВО, которые участвовали в «Кубке Защитников Отечества», а также с теми, кто проходит курс образовательной программы «Герои Югры». В ходе встречи бойцы задали главе региона много вопросов, обсудили волнующие темы и внесли важные предложения. Среди них, например, создание тренировочных баз для следж-хоккея и расширение возможностей получения высшего образования. Кухарук уже взял их в работу.

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В ХМАО предлагают изменить Единый квалификационный справочник должностей. С помощью такой меры депутаты хотят дать возможность участникам СВО становиться преподавателями основ безопасности и защиты Родины, даже если они не имеют педагогического образования. Предложение было внесено на 43-м заседании Думы Югры, сообщили в правительстве Югры. «Депутаты на 43-м заседании Думы Югры рассмотрели социально значимые вопросы… Предлагается изменить Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Так, преподавателями — организаторами основ безопасности и защиты Родины могут стать ветераны боевых действий. Условие — наличие у них профильного образования или опыта военной службы», — написано в telegram-канале ведомства. В скором времени обращение с таким предложением будет направлено Министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Предполагается, что мера поспособствует трудоустройству и социализации ветеранов. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук встретился с югорскими ветеранами СВО, которые участвовали в «Кубке Защитников Отечества», а также с теми, кто проходит курс образовательной программы «Герои Югры». В ходе встречи бойцы задали главе региона много вопросов, обсудили волнующие темы и внесли важные предложения. Среди них, например, создание тренировочных баз для следж-хоккея и расширение возможностей получения высшего образования. Кухарук уже взял их в работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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