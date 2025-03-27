Происшествия Пожары В Екатеринбурге вспыхнул большой автосервис, сгорели иномарки и мотоциклы. Фото В Чкаловском районе Екатеринбурга загорелся автосервис по ремонту мототехники 28 марта 2025 в 06:22 Размер текста - 17 + Внутри автосервиса горят легковоспламеняющиеся жидкости Фото: ИА «Ночные новости» В Екатеринбурге загорелся автосервис на улице 8 Марта, 210 (Чкаловский район), из-за чего сгорели два Nissan Murano, Volkswagen Touareg, семь мотоциклов, микроавтобус Hyundai, снегоход и квадроцикл. Об этом рассказал читатель URA.RU. «Пожар в автосервисе на ул. 8 Марта, 210. Бывший стадион РТИ, он специализировался на ремонте мототехники. Сгорели два Nissan Murano, Volkswagen Touareg, семь мотоциклов, микроавтобус Hyundai и поврежден Kia Sportage», — поделился собеседник. По его словам, в автосервисе огонь уничтожил еще снегоход и квадроцикл. Он добавил, что горючие жидкости продолжают распространять огонь внутри здания. О пострадавших не сообщается. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС по Свердловской области за комментарием. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге загорелся автосервис на улице 8 Марта, 210 (Чкаловский район), из-за чего сгорели два Nissan Murano, Volkswagen Touareg, семь мотоциклов, микроавтобус Hyundai, снегоход и квадроцикл. Об этом рассказал читатель URA.RU. «Пожар в автосервисе на ул. 8 Марта, 210. Бывший стадион РТИ, он специализировался на ремонте мототехники. Сгорели два Nissan Murano, Volkswagen Touareg, семь мотоциклов, микроавтобус Hyundai и поврежден Kia Sportage», — поделился собеседник. По его словам, в автосервисе огонь уничтожил еще снегоход и квадроцикл. Он добавил, что горючие жидкости продолжают распространять огонь внутри здания. О пострадавших не сообщается. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС по Свердловской области за комментарием. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям