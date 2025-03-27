В Екатеринбурге загорелся автосервис на улице 8 Марта, 210 (Чкаловский район), из-за чего сгорели два Nissan Murano, Volkswagen Touareg, семь мотоциклов, микроавтобус Hyundai, снегоход и квадроцикл. Об этом рассказал читатель URA.RU.
«Пожар в автосервисе на ул. 8 Марта, 210. Бывший стадион РТИ, он специализировался на ремонте мототехники. Сгорели два Nissan Murano, Volkswagen Touareg, семь мотоциклов, микроавтобус Hyundai и поврежден Kia Sportage», — поделился собеседник.
По его словам, в автосервисе огонь уничтожил еще снегоход и квадроцикл. Он добавил, что горючие жидкости продолжают распространять огонь внутри здания. О пострадавших не сообщается.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС по Свердловской области за комментарием. Ответ ожидается.
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