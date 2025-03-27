27 марта 2025

В Екатеринбурге вспыхнул большой автосервис, сгорели иномарки и мотоциклы. Фото

В Чкаловском районе Екатеринбурга загорелся автосервис по ремонту мототехники
© Служба новостей «URA.RU»
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Внутри автосервиса горят легковоспламеняющиеся жидкости
Внутри автосервиса горят легковоспламеняющиеся жидкости Фото:

В Екатеринбурге загорелся автосервис на улице 8 Марта, 210 (Чкаловский район), из-за чего сгорели два Nissan Murano, Volkswagen Touareg, семь мотоциклов, микроавтобус Hyundai, снегоход и квадроцикл. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«Пожар в автосервисе на ул. 8 Марта, 210. Бывший стадион РТИ, он специализировался на ремонте мототехники. Сгорели два Nissan Murano, Volkswagen Touareg, семь мотоциклов, микроавтобус Hyundai и поврежден Kia Sportage», — поделился собеседник.

По его словам, в автосервисе огонь уничтожил еще снегоход и квадроцикл. Он добавил, что горючие жидкости продолжают распространять огонь внутри здания. О пострадавших не сообщается.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС по Свердловской области за комментарием. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге загорелся автосервис на улице 8 Марта, 210 (Чкаловский район), из-за чего сгорели два Nissan Murano, Volkswagen Touareg, семь мотоциклов, микроавтобус Hyundai, снегоход и квадроцикл. Об этом рассказал читатель URA.RU. «Пожар в автосервисе на ул. 8 Марта, 210. Бывший стадион РТИ, он специализировался на ремонте мототехники. Сгорели два Nissan Murano, Volkswagen Touareg, семь мотоциклов, микроавтобус Hyundai и поврежден Kia Sportage», — поделился собеседник. По его словам, в автосервисе огонь уничтожил еще снегоход и квадроцикл. Он добавил, что горючие жидкости продолжают распространять огонь внутри здания. О пострадавших не сообщается. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС по Свердловской области за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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