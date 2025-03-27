27 марта 2025

В ХМАО расширили меры поддержки военнослужащих

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО распространили меры поддержки и на участников антитеррористической операции в Брянской, Ростовской, Белгородской областях
В ХМАО распространили меры поддержки и на участников антитеррористической операции в Брянской, Ростовской, Белгородской областях Фото:

В ХМАО расширили меры поддержки на предоставление бесплатного земельного участка и сохранение очереди на социальное жилье. Если раньше из военнослужащих на эту льготу могли претендовать только участники СВО, то теперь она распространяется и на участников антитеррористической операции в Брянской, Ростовской, Белгородской областях. Об этом на 43-м заседании думы Югры объявил ее председатель Борис Хохряков.

«Речь идет о двух видах поддержки: на предоставление бесплатного земельного участка участникам СВО и сохранение очереди на социальное жилье… Мы расширяем эту категорию, потому что, до принятия этого закона, этой льготой пользовались участники СВО, которые принимали участие в боевых действиях на территории ЛНР, ДНР и Украины. Мы знаем, что сейчас проводится контртеррористическая операция и в регионах пограничных России — это касается Брянской, Ростовской, Белгородской областей, поэтому теперь и участники антитеррористической операции будут пользоваться вот такими льготами», — рассказал Хохряков.

Помимо этого, ХМАО предлагают изменить Единый квалификационный справочник должностей. С помощью такой меры депутаты хотят дать возможность участникам СВО становиться преподавателями основ безопасности и защиты Родины, даже если они не имеют педагогического образования.

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В ХМАО расширили меры поддержки на предоставление бесплатного земельного участка и сохранение очереди на социальное жилье. Если раньше из военнослужащих на эту льготу могли претендовать только участники СВО, то теперь она распространяется и на участников антитеррористической операции в Брянской, Ростовской, Белгородской областях. Об этом на 43-м заседании думы Югры объявил ее председатель Борис Хохряков. «Речь идет о двух видах поддержки: на предоставление бесплатного земельного участка участникам СВО и сохранение очереди на социальное жилье… Мы расширяем эту категорию, потому что, до принятия этого закона, этой льготой пользовались участники СВО, которые принимали участие в боевых действиях на территории ЛНР, ДНР и Украины. Мы знаем, что сейчас проводится контртеррористическая операция и в регионах пограничных России — это касается Брянской, Ростовской, Белгородской областей, поэтому теперь и участники антитеррористической операции будут пользоваться вот такими льготами», — рассказал Хохряков. Помимо этого, ХМАО предлагают изменить Единый квалификационный справочник должностей. С помощью такой меры депутаты хотят дать возможность участникам СВО становиться преподавателями основ безопасности и защиты Родины, даже если они не имеют педагогического образования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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