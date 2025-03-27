В ХМАО расширили меры поддержки военнослужащих

В ХМАО расширили меры поддержки на предоставление бесплатного земельного участка и сохранение очереди на социальное жилье. Если раньше из военнослужащих на эту льготу могли претендовать только участники СВО, то теперь она распространяется и на участников антитеррористической операции в Брянской, Ростовской, Белгородской областях. Об этом на 43-м заседании думы Югры объявил ее председатель Борис Хохряков.
«Речь идет о двух видах поддержки: на предоставление бесплатного земельного участка участникам СВО и сохранение очереди на социальное жилье… Мы расширяем эту категорию, потому что, до принятия этого закона, этой льготой пользовались участники СВО, которые принимали участие в боевых действиях на территории ЛНР, ДНР и Украины. Мы знаем, что сейчас проводится контртеррористическая операция и в регионах пограничных России — это касается Брянской, Ростовской, Белгородской областей, поэтому теперь и участники антитеррористической операции будут пользоваться вот такими льготами», — рассказал Хохряков.
Помимо этого, ХМАО предлагают изменить Единый квалификационный справочник должностей. С помощью такой меры депутаты хотят дать возможность участникам СВО становиться преподавателями основ безопасности и защиты Родины, даже если они не имеют педагогического образования.
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