27 марта 2025

Челябинка вернула себе дочь после судебных тяжб с бывшим мужем

© Служба новостей «URA.RU»
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Через месяц должно состояться заседание по жалобе отца на решение Челябинского областного суд
Через месяц должно состояться заседание по жалобе отца на решение Челябинского областного суд Фото:

После долгих судебных тяжб и полуторалетней борьбы жительнице Челябинска Ксении удалось забрать трёхлетнюю дочь у бывшего гражданского мужа — местного бизнесмена. Решающую роль сыграло вмешательство главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, потребовавшего разобраться в возможных нарушениях прав ребёнка. 

«Предприниматель забрал девочку после расставания с матерью полтора года назад. Суд первой инстанции оставил ребёнка с отцом, но областной суд отменил это решение, однако мужчина отказывался отдавать дочь. Во вторник приставы, психолог и представители опеки пришли в дом к отцу. По словам Ксении, мужчина вцепился в ребёнка, но сотрудники ФССП настояли на исполнении судебного решения», — сообщает сайт «74.ру». Переломным моментом по словам Ксении стало вмешательство главы СКР Бастрыкина, который поручил провести проверку на предмет соблюдения прав девочки.

Женщина утверждает, что в сентябре 2023 года бизнесмен устроил скандал из-за ребенка, в результате чего девочка получила сотрясение мозга (подтверждено видеозаписями с домофона). В тот же день бизнесмену удалось оспорить административное наказание по статье о неисполнении родительских обязанностей. 

«Через месяц предстоит новое заседание по жалобе отца на решение облсуда. Это ещё не конец борьбы, он будет обжаловать решение суда», — отмечает Ксения. 

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После долгих судебных тяжб и полуторалетней борьбы жительнице Челябинска Ксении удалось забрать трёхлетнюю дочь у бывшего гражданского мужа — местного бизнесмена. Решающую роль сыграло вмешательство главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, потребовавшего разобраться в возможных нарушениях прав ребёнка.  «Предприниматель забрал девочку после расставания с матерью полтора года назад. Суд первой инстанции оставил ребёнка с отцом, но областной суд отменил это решение, однако мужчина отказывался отдавать дочь. Во вторник приставы, психолог и представители опеки пришли в дом к отцу. По словам Ксении, мужчина вцепился в ребёнка, но сотрудники ФССП настояли на исполнении судебного решения», — сообщает сайт «74.ру». Переломным моментом по словам Ксении стало вмешательство главы СКР Бастрыкина, который поручил провести проверку на предмет соблюдения прав девочки. Женщина утверждает, что в сентябре 2023 года бизнесмен устроил скандал из-за ребенка, в результате чего девочка получила сотрясение мозга (подтверждено видеозаписями с домофона). В тот же день бизнесмену удалось оспорить административное наказание по статье о неисполнении родительских обязанностей.  «Через месяц предстоит новое заседание по жалобе отца на решение облсуда. Это ещё не конец борьбы, он будет обжаловать решение суда», — отмечает Ксения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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