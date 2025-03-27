Челябинка вернула себе дочь после судебных тяжб с бывшим мужем

После долгих судебных тяжб и полуторалетней борьбы жительнице Челябинска Ксении удалось забрать трёхлетнюю дочь у бывшего гражданского мужа — местного бизнесмена. Решающую роль сыграло вмешательство главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, потребовавшего разобраться в возможных нарушениях прав ребёнка.
«Предприниматель забрал девочку после расставания с матерью полтора года назад. Суд первой инстанции оставил ребёнка с отцом, но областной суд отменил это решение, однако мужчина отказывался отдавать дочь. Во вторник приставы, психолог и представители опеки пришли в дом к отцу. По словам Ксении, мужчина вцепился в ребёнка, но сотрудники ФССП настояли на исполнении судебного решения», — сообщает сайт «74.ру». Переломным моментом по словам Ксении стало вмешательство главы СКР Бастрыкина, который поручил провести проверку на предмет соблюдения прав девочки.
Женщина утверждает, что в сентябре 2023 года бизнесмен устроил скандал из-за ребенка, в результате чего девочка получила сотрясение мозга (подтверждено видеозаписями с домофона). В тот же день бизнесмену удалось оспорить административное наказание по статье о неисполнении родительских обязанностей.
«Через месяц предстоит новое заседание по жалобе отца на решение облсуда. Это ещё не конец борьбы, он будет обжаловать решение суда», — отмечает Ксения.
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