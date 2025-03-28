Власть на Украине определяется ее конституцией и народом. Так неназванный представитель Совета нацбезопасности Белого дома в США ответил на предложение президента России Владимира Путина об установлении временного внешнего управления на Украине.
«Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны», — сказал представитель Белого дома, его слова передает американское агентство Reuters. Отмечается, что сама Украина на это никак не отреагировала.
Ранее Путин заявил, что такой подход с установлением временного управления позволил бы провести демократические выборы на Украине и создать там дееспособное правительство. Затем с этим правительством, по мнению Путина, уже можно было бы договариваться о мирном урегулировании и подписывании соответствующих документов. Эти заявления были сделаны в ходе его поездки в Мурманскую область и связано с тем, что срок президентства Владимира Зеленского давно истек, его правление противоречит конституции и препятствует мирному урегулированию конфликта на Украине.
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