В Белом доме ответили на предложение Путина передать Украину ООН

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В Белом доме ответили Путину
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новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Власть на Украине определяется ее конституцией и народом. Так неназванный представитель Совета нацбезопасности Белого дома в США ответил на предложение президента России Владимира Путина об установлении временного внешнего управления на Украине. 

«Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны», — сказал представитель Белого дома, его слова передает американское агентство Reuters. Отмечается, что сама Украина на это никак не отреагировала.

Ранее Путин заявил, что такой подход с установлением временного управления позволил бы провести демократические выборы на Украине и создать там дееспособное правительство. Затем с этим правительством, по мнению Путина, уже можно было бы договариваться о мирном урегулировании и подписывании соответствующих документов. Эти заявления были сделаны в ходе его поездки в Мурманскую область и связано с тем, что срок президентства Владимира Зеленского давно истек, его правление противоречит конституции и препятствует мирному урегулированию конфликта на Украине.

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Власть на Украине определяется ее конституцией и народом. Так неназванный представитель Совета нацбезопасности Белого дома в США ответил на предложение президента России Владимира Путина об установлении временного внешнего управления на Украине.  «Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны», — сказал представитель Белого дома, его слова передает американское агентство Reuters. Отмечается, что сама Украина на это никак не отреагировала. Ранее Путин заявил, что такой подход с установлением временного управления позволил бы провести демократические выборы на Украине и создать там дееспособное правительство. Затем с этим правительством, по мнению Путина, уже можно было бы договариваться о мирном урегулировании и подписывании соответствующих документов. Эти заявления были сделаны в ходе его поездки в Мурманскую область и связано с тем, что срок президентства Владимира Зеленского давно истек, его правление противоречит конституции и препятствует мирному урегулированию конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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