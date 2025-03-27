27 марта 2025

Челябинские пенсионеры массово пожаловались на низкие заработки на работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинским пенсионерам стало проще искать работу
Челябинским пенсионерам стало проще искать работу Фото:

Среди пенсионеров Челябинской области две трети массово отметили низкие зарплаты, которые им предложили работодатели. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», треть пенсионеров не испытывают никаких трудностей с поиском рабочего места.

«Среди основных сложностей, с которыми встретились пенсионеры при поиске работы, 70% респондентов отметило низкий заработок. Также возрастные кандидаты пожаловались на трудности с поиском предложений работы в соответствии с физическими возможностями (38%), работу не по специальности (22%), скрытый эйджизм (6%)», — уточнили URA.RU в «Зарплате.ру».

Среди пенсионеров 40% находится в активном поиске работы. Из них примерно четверть заявили, что работодатели стали активней приглашать людей пожилого возраста. Почти две трети из них ищут рабочее место, чтобы заработать на жизнь. Среди других причин назвали возможность занять себя (56%), получить деньги на путешествия (32%). Каждый пятый хочет поддержать своих детей и внуков.

Актуальным остался вопрос взаимодействия пенсионеров с современными технологиями. Необходимость работать с техникой стала барьером при трудоустройстве для 38% опрошенных. Трудности во взаимоотношениях на рабочем месте назвал каждый четвертый, а 8% указали на отсутствие авторитета у молодежи.

С точки зрения секторов, где проще всего найти работу, пенсионеры лучше всего трудоустраивались в сферах образования, науки, услуг, ЖКХ, продаж и розничной торговли. При этом наиболее сложными для занятости назвали сферы IT, финансов, маркетинга, ресторанного бизнеса и юриспруденции.

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Среди пенсионеров Челябинской области две трети массово отметили низкие зарплаты, которые им предложили работодатели. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», треть пенсионеров не испытывают никаких трудностей с поиском рабочего места. «Среди основных сложностей, с которыми встретились пенсионеры при поиске работы, 70% респондентов отметило низкий заработок. Также возрастные кандидаты пожаловались на трудности с поиском предложений работы в соответствии с физическими возможностями (38%), работу не по специальности (22%), скрытый эйджизм (6%)», — уточнили URA.RU в «Зарплате.ру». Среди пенсионеров 40% находится в активном поиске работы. Из них примерно четверть заявили, что работодатели стали активней приглашать людей пожилого возраста. Почти две трети из них ищут рабочее место, чтобы заработать на жизнь. Среди других причин назвали возможность занять себя (56%), получить деньги на путешествия (32%). Каждый пятый хочет поддержать своих детей и внуков. Актуальным остался вопрос взаимодействия пенсионеров с современными технологиями. Необходимость работать с техникой стала барьером при трудоустройстве для 38% опрошенных. Трудности во взаимоотношениях на рабочем месте назвал каждый четвертый, а 8% указали на отсутствие авторитета у молодежи. С точки зрения секторов, где проще всего найти работу, пенсионеры лучше всего трудоустраивались в сферах образования, науки, услуг, ЖКХ, продаж и розничной торговли. При этом наиболее сложными для занятости назвали сферы IT, финансов, маркетинга, ресторанного бизнеса и юриспруденции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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