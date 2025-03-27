Двоих пермяков будут судить за ДТП, в которых погибли дети

Следственный отдел Добрянки Пермского края завершил расследование двух уголовных дел, связанных с ДТП, в которых погибли несовершеннолетние. Обвиняемые — 63-летние жители Перми и поселка Полазна. Оба нарушили ПДД, что привело к трагическим последствиям.
«По данным следствия, в октябре 2024 года на трассе „Пермь-Березники“ водитель автомобиля сбил 14-летнего мальчика. Ребенок скончался в больнице от полученных травм. Спустя месяц в Добрянском округе произошло аналогичное происшествие. Водитель автобуса „ПАЗ“ совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая погибла на месте», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в своем telegram-канале.
Следователи собрали доказательную базу, теперь материалы дел переданы в суд. Обеим обвиняемых инкриминируется часть 3 статьи 264 УК РФ, предусматривающей наказание за смерть по неосторожности в результате нарушения ПДД.
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