27 марта 2025

В Перми продают раритетный «Москвич» за 1,5 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам продавца, машина находится в отличном состоянии
По словам продавца, машина находится в отличном состоянии Фото:

В Перми на сайте бесплатных объявлений на продажу выставили реставрированный «Москвич-412» за 1,5 миллиона рублей. Ретро автомобиль 1994 года выпуска. Его пробег составляет 75 тысяч километров, имеет 1,5-литровый двигатель и механическую коробку передач.

«Машина обновлена как снаружи, так и внутри. После реставрации кузова поставили новые фары и фонари, а также хромированные передний и задний бамперы. Также изготовлены съемные порог-площадки из нержавеющей стали, которые сочетаются с хромированной отделкой всего автомобиля», — указано в объявлении на «Авито». 

В салоне установлены сиденья от Lada Kalina. По словам продавца, технически машина находится в отличном состоянии. Она подойдет для использования в фотосессиях, съемках видео, а также для торжеств и рекламных мероприятий.

В салоне установлены сиденья от Lada Kalina
В салоне установлены сиденья от Lada Kalina
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми на «Авито» продавали автомобиль ГАЗ-14 «Чайка» 1987 года выпуска. Владелец просил за машину советских времен 1,2 млн рублей.

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В Перми на сайте бесплатных объявлений на продажу выставили реставрированный «Москвич-412» за 1,5 миллиона рублей. Ретро автомобиль 1994 года выпуска. Его пробег составляет 75 тысяч километров, имеет 1,5-литровый двигатель и механическую коробку передач. «Машина обновлена как снаружи, так и внутри. После реставрации кузова поставили новые фары и фонари, а также хромированные передний и задний бамперы. Также изготовлены съемные порог-площадки из нержавеющей стали, которые сочетаются с хромированной отделкой всего автомобиля», — указано в объявлении на «Авито».  В салоне установлены сиденья от Lada Kalina. По словам продавца, технически машина находится в отличном состоянии. Она подойдет для использования в фотосессиях, съемках видео, а также для торжеств и рекламных мероприятий. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми на «Авито» продавали автомобиль ГАЗ-14 «Чайка» 1987 года выпуска. Владелец просил за машину советских времен 1,2 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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