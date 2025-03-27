В Перми на сайте бесплатных объявлений на продажу выставили реставрированный «Москвич-412» за 1,5 миллиона рублей. Ретро автомобиль 1994 года выпуска. Его пробег составляет 75 тысяч километров, имеет 1,5-литровый двигатель и механическую коробку передач.
«Машина обновлена как снаружи, так и внутри. После реставрации кузова поставили новые фары и фонари, а также хромированные передний и задний бамперы. Также изготовлены съемные порог-площадки из нержавеющей стали, которые сочетаются с хромированной отделкой всего автомобиля», — указано в объявлении на «Авито».
В салоне установлены сиденья от Lada Kalina. По словам продавца, технически машина находится в отличном состоянии. Она подойдет для использования в фотосессиях, съемках видео, а также для торжеств и рекламных мероприятий.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми на «Авито» продавали автомобиль ГАЗ-14 «Чайка» 1987 года выпуска. Владелец просил за машину советских времен 1,2 млн рублей.
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