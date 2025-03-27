27 марта 2025

Новая дорога за 120 млн рублей развалилась и рухнула в Челябинской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дороге нет и года, а она уже вся развалилась, говорят местные жители (архивное фото)
Дороге нет и года, а она уже вся развалилась, говорят местные жители (архивное фото) Фото:

Новая дорога, сделанная за 120 миллионов рублей в 2024 году, разрушилась и растрескалась в Красноармейском районе Челябинской области. Об этом URA.RU рассказали в реготделении Народного фронта (ОНФ).

«Дорогу в Красноармейском районе сделали за 120 миллионов рублей в 2024 году. И она уже разрушилась — да еще как», — рассказали URA.RU в челябинском ОНФ.

«Дороге года нет. Растаял снег, сошла дорога. На обочине провалы, асфальт треснул», — говорят местные жители.

Участков с провалами уже четыре. Также по дороге идут глубокие поперечные трещины в нескольких местах. Общая численность зависимого от дороги населения — более 40 000 человек. Она соединяет населенные пункты Сычево, Черкасово, Ильино, Миасское.

Подрядчиком выступила компания «ДСК Южный Урал», заказчиком — региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта. Дорогу ремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». ОНФ обратился в прокуратуру для организации проверки.

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Новая дорога, сделанная за 120 миллионов рублей в 2024 году, разрушилась и растрескалась в Красноармейском районе Челябинской области. Об этом URA.RU рассказали в реготделении Народного фронта (ОНФ). «Дорогу в Красноармейском районе сделали за 120 миллионов рублей в 2024 году. И она уже разрушилась — да еще как», — рассказали URA.RU в челябинском ОНФ. «Дороге года нет. Растаял снег, сошла дорога. На обочине провалы, асфальт треснул», — говорят местные жители. Участков с провалами уже четыре. Также по дороге идут глубокие поперечные трещины в нескольких местах. Общая численность зависимого от дороги населения — более 40 000 человек. Она соединяет населенные пункты Сычево, Черкасово, Ильино, Миасское. Подрядчиком выступила компания «ДСК Южный Урал», заказчиком — региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта. Дорогу ремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». ОНФ обратился в прокуратуру для организации проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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