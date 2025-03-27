Новая дорога, сделанная за 120 миллионов рублей в 2024 году, разрушилась и растрескалась в Красноармейском районе Челябинской области. Об этом URA.RU рассказали в реготделении Народного фронта (ОНФ).
«Дорогу в Красноармейском районе сделали за 120 миллионов рублей в 2024 году. И она уже разрушилась — да еще как», — рассказали URA.RU в челябинском ОНФ.
«Дороге года нет. Растаял снег, сошла дорога. На обочине провалы, асфальт треснул», — говорят местные жители.
Участков с провалами уже четыре. Также по дороге идут глубокие поперечные трещины в нескольких местах. Общая численность зависимого от дороги населения — более 40 000 человек. Она соединяет населенные пункты Сычево, Черкасово, Ильино, Миасское.
Подрядчиком выступила компания «ДСК Южный Урал», заказчиком — региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта. Дорогу ремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». ОНФ обратился в прокуратуру для организации проверки.
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