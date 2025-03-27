На весенние каникулы челябинцы повезли детей в Таиланд и Египет

В сезоне 2025 года жители Челябинской области повезли детей отдохнуть на весенних каникулах в Таиланд и Египет. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Слетать.ру», на эти два направления пришлось почти 78% заявок.
«В топ направлений для путешествия с детьми с вылетами из Челябинска и заездами в период весенних школьных каникул вошли Таиланд (с долей от общего объема продаж в 55.5%), Египет и Россия (по 22.2%). Годом ранее челябинцы выбирали поезди по России (90%) и в Абхазию (10%)», — пояснили URA.RU в офисе туркомпании.
При этом собеседники информагентства отметили, что массового спроса не наблюдается. Такая же картина складывалась в 2024 году. В офисе «Слетать.ру» добавили, что самым востребованным среди челябинцев направлением внутреннего туризма в весенние каникулы стал Санкт-Петербург.
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