27 марта 2025

На весенние каникулы челябинцы повезли детей в Таиланд и Египет

© Служба новостей «URA.RU»
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Египет стал точкой притяжения челябинцев в весенние каникулы
Египет стал точкой притяжения челябинцев в весенние каникулы Фото:

В сезоне 2025 года жители Челябинской области повезли детей отдохнуть на весенних каникулах в Таиланд и Египет. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Слетать.ру», на эти два направления пришлось почти 78% заявок.

«В топ направлений для путешествия с детьми с вылетами из Челябинска и заездами в период весенних школьных каникул вошли Таиланд (с долей от общего объема продаж в 55.5%), Египет и Россия (по 22.2%). Годом ранее челябинцы выбирали поезди по России (90%) и в Абхазию (10%)», — пояснили URA.RU в офисе туркомпании.

При этом собеседники информагентства отметили, что массового спроса не наблюдается. Такая же картина складывалась в 2024 году. В офисе «Слетать.ру» добавили, что самым востребованным среди челябинцев направлением внутреннего туризма в весенние каникулы стал Санкт-Петербург.

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В сезоне 2025 года жители Челябинской области повезли детей отдохнуть на весенних каникулах в Таиланд и Египет. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Слетать.ру», на эти два направления пришлось почти 78% заявок. «В топ направлений для путешествия с детьми с вылетами из Челябинска и заездами в период весенних школьных каникул вошли Таиланд (с долей от общего объема продаж в 55.5%), Египет и Россия (по 22.2%). Годом ранее челябинцы выбирали поезди по России (90%) и в Абхазию (10%)», — пояснили URA.RU в офисе туркомпании. При этом собеседники информагентства отметили, что массового спроса не наблюдается. Такая же картина складывалась в 2024 году. В офисе «Слетать.ру» добавили, что самым востребованным среди челябинцев направлением внутреннего туризма в весенние каникулы стал Санкт-Петербург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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