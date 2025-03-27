В Екатеринбурге изменят несколько важных автобусных маршрутов

Изменения коснутся трех маршрутов
В Екатеринбурге в апреле будут регулярно менять автобусные маршруты №№81, 77 и 53 в связи с перекрытием улиц для проведения подготовки к параду Победы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Автобусы будут курсировать иначе 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля. В каждый из этих дней ограничения продлятся с 09:00 до 14:00, а транспорт пустят по следующим маршрутам:
- № 81 Маршрут укорочен до остановки «Окраинная», путь следования: Окраинная – Дорожная – Военная – Титова – 8 Марта – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Шевченко – Советская – Сулимова – Данилы Зверева;
- № 77 Нескучная – Любви – Золотистый бульвар – Чемпионов – Лучистая – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – 8 Марта – Шварца – Белинского – Малышева – Высоцкого;
- № 53 Нескучная – Лучистая – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – Ферганская – Агрономическая – Военная – Московская – Щорса – 8 Марта – Циолковского.
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