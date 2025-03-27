В Челябинске будет продлен популярный пригородный маршрут автобуса №212, который следует из города до деревни Ключи. Об этом сообщили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».
«Маршрут автобуса №212 „Ключи — Челябинск“ с 1 апреля изменяется и будет заезжать на улицы Прохладную в Красном поле и Луговую в Казачьем, в остальном — без изменений. Администрацией поселения оборудованы остановки и обустроены разворотные площадки», — указано в информации на канале.
Обслуживать автобусы будет перевозчик ООО «Автотранс +». От деревни Ключи транспорт будет выезжать с 6:15, последнее время отправления в 19:00. С Братьев Кашириных первый маршрут отправится в 7:30, последний в 20:00. Следить за автобусами можно с помощью сервисов Яндекс.Карты и 2Гис.
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