27 марта 2025

В Челябинске продлят популярный пригородный маршрут. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус будет заезжать в два поселка
Автобус будет заезжать в два поселка Фото:

В Челябинске будет продлен популярный пригородный маршрут автобуса №212, который следует из города до деревни Ключи. Об этом сообщили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

«Маршрут автобуса №212 „Ключи — Челябинск“ с 1 апреля изменяется и будет заезжать на улицы Прохладную в Красном поле и Луговую в Казачьем, в остальном — без изменений. Администрацией поселения оборудованы остановки и обустроены разворотные площадки», — указано в информации на канале. 

Обслуживать автобусы будет перевозчик ООО «Автотранс +». От деревни Ключи транспорт будет выезжать с 6:15, последнее время отправления в 19:00. С Братьев Кашириных первый маршрут отправится в 7:30, последний в 20:00. Следить за автобусами можно с помощью сервисов Яндекс.Карты и 2Гис.

Автобус будет заезжать в два поселка
Автобус будет заезжать в два поселка
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В Челябинске будет продлен популярный пригородный маршрут автобуса №212, который следует из города до деревни Ключи. Об этом сообщили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». «Маршрут автобуса №212 „Ключи — Челябинск“ с 1 апреля изменяется и будет заезжать на улицы Прохладную в Красном поле и Луговую в Казачьем, в остальном — без изменений. Администрацией поселения оборудованы остановки и обустроены разворотные площадки», — указано в информации на канале.  Обслуживать автобусы будет перевозчик ООО «Автотранс +». От деревни Ключи транспорт будет выезжать с 6:15, последнее время отправления в 19:00. С Братьев Кашириных первый маршрут отправится в 7:30, последний в 20:00. Следить за автобусами можно с помощью сервисов Яндекс.Карты и 2Гис.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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