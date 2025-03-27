Крупнейший молочный завод Пермского края получил рекордную прибыль

Нытвенский маслозавод, который является крупнейшим в Пермском крае производителем молочных продуктов, улучшил финансовые результаты. В 2024 году предприятие получило 2 млрд рублей прибыли. Это на 54% больше, чем годом ранее.
«ООО „Маслозавод Нытвенский“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 15,1 млрд рублей, чистая прибыль — 2,0 млрд рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 11,7 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,3 млрд рублей.
Нытвенский маслозавод является крупнейшим комбинатом молочной переработки Пермского края. Ежедневно предприятие перерабатывает более 500 тонн молока. Ассортимент продукции представлен десятками позиций. Это кефир, сметана, йогурт, творог, сыры, питьевое пастеризованное и топленое молоко, сливки и прочие продукты.
Ранее URA.RU сообщало, что «ММК-Лысьвенский металлургический завод» Пермского по итогам 2024 года нарастил чистую прибыль на 15%. Прибыль завода составила 2 млрд рублей.
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