26 марта 2025

Металлурги Пермского края получили прибыль в два миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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За год чистая прибыль завода увеличилась на 15%
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«ММК-Лысьвенский металлургический завод» Пермского края (ООО «ММК-ЛМЗ») по итогам 2024 года нарастил чистую прибыль на 15% до уровня 2 млрд рублей. Такие данные содержатся в бухгалтерской отчетности компании.

«ООО „ММК-ЛМЗ“. Отчетность за 2024 год. Доходы — 28,8 млрд рублей, расходы — 25,8 млрд рублей. Чистая прибыль — 2 млрд рублей», — говорится в сервисе контрагентов СБИС. Выручка предприятия за год сократилась на 4%.

Лысьвенский металлургический завод — один из крупнейших в Пермском крае. Является единственным в России производитель электролитически оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе.

Ранее URA.RU сообщало, что крупнейший пермский налогоплательщик получил выручку в триллион рублей. Чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в 2024 году увеличилась на 87%.

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«ММК-Лысьвенский металлургический завод» Пермского края (ООО «ММК-ЛМЗ») по итогам 2024 года нарастил чистую прибыль на 15% до уровня 2 млрд рублей. Такие данные содержатся в бухгалтерской отчетности компании. «ООО „ММК-ЛМЗ“. Отчетность за 2024 год. Доходы — 28,8 млрд рублей, расходы — 25,8 млрд рублей. Чистая прибыль — 2 млрд рублей», — говорится в сервисе контрагентов СБИС. Выручка предприятия за год сократилась на 4%. Лысьвенский металлургический завод — один из крупнейших в Пермском крае. Является единственным в России производитель электролитически оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе. Ранее URA.RU сообщало, что крупнейший пермский налогоплательщик получил выручку в триллион рублей. Чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в 2024 году увеличилась на 87%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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