27 марта 2025

Тюменская чиновница получила девять лет колонии за взятку

В Тюмени за взятку осудили сотрудницу Государственной жилищной инспекции
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина будет сидеть в колонии девять лет
Женщина будет сидеть в колонии девять лет Фото:

В Тюмени вынесли приговор начальнику общего отдела Государственной жилищной инспекции Алене Захарченко. Женщину обвинили в получении взятки в размере трех миллионов рублей от директора компании ООО «Тюменьаквавендинг». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

«С декабря 2021 по июнь 2022 года Захарченко, являясь должностным лицом — начальником общего отдела Государственной жилищной инспекции ТО, получила от директора ООО „Тюменьаквавендинг“ деньги в качестве взятки в размере более 3 000 000 рублей за согласование управляющим компаниям установки и размещения на объектах общедомового имущества многоквартирных домов водоматов питьевой воды», — говорится в материалах дела. С учетом всех обстоятельств суд назначил ей наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Однако свой срок Захарченко будет отбывать позже. Суд постановил, что в колонию тюменка отправится после достижения 14-летнего возраста ее младшего ребенка. Ее обязали выплатить компенсацию в размере полученной взятки.

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В Тюмени вынесли приговор начальнику общего отдела Государственной жилищной инспекции Алене Захарченко. Женщину обвинили в получении взятки в размере трех миллионов рублей от директора компании ООО «Тюменьаквавендинг». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. «С декабря 2021 по июнь 2022 года Захарченко, являясь должностным лицом — начальником общего отдела Государственной жилищной инспекции ТО, получила от директора ООО „Тюменьаквавендинг“ деньги в качестве взятки в размере более 3 000 000 рублей за согласование управляющим компаниям установки и размещения на объектах общедомового имущества многоквартирных домов водоматов питьевой воды», — говорится в материалах дела. С учетом всех обстоятельств суд назначил ей наказание в виде девяти лет лишения свободы. Однако свой срок Захарченко будет отбывать позже. Суд постановил, что в колонию тюменка отправится после достижения 14-летнего возраста ее младшего ребенка. Ее обязали выплатить компенсацию в размере полученной взятки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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