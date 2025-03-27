Тюменская чиновница получила девять лет колонии за взятку

В Тюмени вынесли приговор начальнику общего отдела Государственной жилищной инспекции Алене Захарченко. Женщину обвинили в получении взятки в размере трех миллионов рублей от директора компании ООО «Тюменьаквавендинг». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.
«С декабря 2021 по июнь 2022 года Захарченко, являясь должностным лицом — начальником общего отдела Государственной жилищной инспекции ТО, получила от директора ООО „Тюменьаквавендинг“ деньги в качестве взятки в размере более 3 000 000 рублей за согласование управляющим компаниям установки и размещения на объектах общедомового имущества многоквартирных домов водоматов питьевой воды», — говорится в материалах дела. С учетом всех обстоятельств суд назначил ей наказание в виде девяти лет лишения свободы.
Однако свой срок Захарченко будет отбывать позже. Суд постановил, что в колонию тюменка отправится после достижения 14-летнего возраста ее младшего ребенка. Ее обязали выплатить компенсацию в размере полученной взятки.
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