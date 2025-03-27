В Челябинске буйный пациент напал на фельдшера скорой помощи, которая оказывала ему первую помощь. Мужчину задержали прибывшие на вызов росгвардейцы, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«Прибыв на место, росгвардейцы установили, что 24-летняя девушка — фельдшер подверглась нападению со стороны пациента, которая проводила необходимые манипуляции для его спасения. По словам медика, агрессивно настроенный молодой человек нанес ей удар в лицо, — тут же была активирована тревожная сигнализация», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.
Буян был задержан и передан полиции. После установления личности выяснилось, что задержанным оказался 23-летний житель Челябинска. Ранее проблем с законом у него не было.
«Этот случай в очередной раз подтверждает важность системы экстренного реагирования. Благодаря оперативным действиям наших сотрудников удалось предотвратить возможное развитие конфликта и защитить медицинских работников», — приводит слова сотрудника вневедомственной охраны пресс-служба ведомства.
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