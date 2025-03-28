EUObserver: Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций

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ЕС начал подготовку санкций против РФ, но будет исходить из ситуации наУкраине
ЕС начал подготовку санкций против РФ, но будет исходить из ситуации наУкраине Фото:

Евросоюз приступил к подготовке 17-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает независимое издание EUObserver со ссылкой на источники среди европейских дипломатов. 

«Внешнеполитическая служба ЕС и Еврокомиссия работают над этим (новым пакетом санкций против РФ, — прим. URA.RU), предложения, вероятно, будут озвучены в начале лета», — уточнил один из дипломатов ЕС в беседе с EUObserver . Другой отметил, что разработка новых мер находится на начальной стадии, и предложения могут быть представлены в начале лета.

Другой дипломат отметил, что разговоры о новом пакете спекулятивны, поскольку ЕС будет исходить из того, как сложиться ситуация вокруг Украины. Кроме того, в процессе согласования нового пакета санкций союз может столкнуться с трудностями из-за возможного вето со стороны Венгрии, отмечает портал.

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Евросоюз приступил к подготовке 17-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает независимое издание EUObserver со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.  «Внешнеполитическая служба ЕС и Еврокомиссия работают над этим (новым пакетом санкций против РФ, — прим. URA.RU), предложения, вероятно, будут озвучены в начале лета», — уточнил один из дипломатов ЕС в беседе с EUObserver . Другой отметил, что разработка новых мер находится на начальной стадии, и предложения могут быть представлены в начале лета. Другой дипломат отметил, что разговоры о новом пакете спекулятивны, поскольку ЕС будет исходить из того, как сложиться ситуация вокруг Украины. Кроме того, в процессе согласования нового пакета санкций союз может столкнуться с трудностями из-за возможного вето со стороны Венгрии, отмечает портал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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