EUObserver: Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций

Евросоюз приступил к подготовке 17-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает независимое издание EUObserver со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.
«Внешнеполитическая служба ЕС и Еврокомиссия работают над этим (новым пакетом санкций против РФ, — прим. URA.RU), предложения, вероятно, будут озвучены в начале лета», — уточнил один из дипломатов ЕС в беседе с EUObserver . Другой отметил, что разработка новых мер находится на начальной стадии, и предложения могут быть представлены в начале лета.
Другой дипломат отметил, что разговоры о новом пакете спекулятивны, поскольку ЕС будет исходить из того, как сложиться ситуация вокруг Украины. Кроме того, в процессе согласования нового пакета санкций союз может столкнуться с трудностями из-за возможного вето со стороны Венгрии, отмечает портал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.