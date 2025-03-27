27 марта 2025

Два челябинских предприятия включены в международный путеводитель по промтуризму

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧТПЗ и ММК включены в международный туристический путеводитель
ЧТПЗ и ММК включены в международный туристический путеводитель Фото:

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) включили в международный путеводитель по промышленному туризму. Книгу «Две страны, тысяча заводов» выпустило Агентство стратегических инициатив и Белорусский институт стратегических исследований, сообщили URA.RU в пресс-службе Центра проектного развития.

«В книге „Две страны, тысяча заводов“ собраны лучшие познавательные маршруты на ведущие предприятия России и Беларуси. Маршруты ММК представлены в разделе „Синергия промышленного туризма Россия — Беларусь“ в связке с Минским тракторным заводом, а ЧТПЗ заслуженно находится в разделе „Топ-10 лучших экскурсий на российские предприятия“», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

ММК является основным поставщиком стали на завод в Минске. Из магнитогорского металла там производят каркасы тракторов, диски и ободья колес и дверей, навесное оборудование и баки.

Экскурсию на ЧТПЗ создатели путеводителя сравнивают с посещением Диснейленда. При посещении цеха «Высота 239» в режиме реального времени можно наблюдать превращение листов металла в трубы весом до нескольких тонн.

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Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) включили в международный путеводитель по промышленному туризму. Книгу «Две страны, тысяча заводов» выпустило Агентство стратегических инициатив и Белорусский институт стратегических исследований, сообщили URA.RU в пресс-службе Центра проектного развития. «В книге „Две страны, тысяча заводов“ собраны лучшие познавательные маршруты на ведущие предприятия России и Беларуси. Маршруты ММК представлены в разделе „Синергия промышленного туризма Россия — Беларусь“ в связке с Минским тракторным заводом, а ЧТПЗ заслуженно находится в разделе „Топ-10 лучших экскурсий на российские предприятия“», — сообщили URA.RU в пресс-службе. ММК является основным поставщиком стали на завод в Минске. Из магнитогорского металла там производят каркасы тракторов, диски и ободья колес и дверей, навесное оборудование и баки. Экскурсию на ЧТПЗ создатели путеводителя сравнивают с посещением Диснейленда. При посещении цеха «Высота 239» в режиме реального времени можно наблюдать превращение листов металла в трубы весом до нескольких тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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