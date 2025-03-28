Россиянам могут запретить возвращать собак в приют

В России может появиться закон, запрещающий возвращать бездомных собак в приюты или другие места их обитания после отлова на улицах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать соответствующие меры в рамках инициативы Следственного комитета РФ по защите россиян от бездомных животных.
«Решение указанных проблем СК России видит, в частности, в: исключении возможности возвращения бездомных животных в места их обитания после отлова», — говорится в официальном telegram-канале Госдумы. «На основе анализа следственной практики подготовлены конкретные предложения», — сообщил Володин.
Также СК предложил следующие меры:
- обязательный учет и чипирование домашних животных;
- усиление контроля за деятельностью должностных лиц, клубов, приютов и частных заводчиков животных;
- повышение требований к гражданам, которые заводят потенциально опасных животных;
- введение специального обучения для получения лицензии для тех, кто разводит животных в коммерческих целях.
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