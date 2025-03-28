Россиянам могут запретить возвращать собак в приют

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СК разработал ряд мер для обезопашивания россиян от бездомных животных
СК разработал ряд мер для обезопашивания россиян от бездомных животных Фото:

В России может появиться закон, запрещающий возвращать бездомных собак в приюты или другие места их обитания после отлова на улицах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать соответствующие меры в рамках инициативы Следственного комитета РФ по защите россиян от бездомных животных.

«Решение указанных проблем СК России видит, в частности, в: исключении возможности возвращения бездомных животных в места их обитания после отлова», — говорится в официальном telegram-канале Госдумы. «На основе анализа следственной практики подготовлены конкретные предложения», — сообщил Володин.

Также СК предложил следующие меры:

  • обязательный учет и чипирование домашних животных;
  • усиление контроля за деятельностью должностных лиц, клубов, приютов и частных заводчиков животных;
  • повышение требований к гражданам, которые заводят потенциально опасных животных;
  • введение специального обучения для получения лицензии для тех, кто разводит животных в коммерческих целях.

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В России может появиться закон, запрещающий возвращать бездомных собак в приюты или другие места их обитания после отлова на улицах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать соответствующие меры в рамках инициативы Следственного комитета РФ по защите россиян от бездомных животных. «Решение указанных проблем СК России видит, в частности, в: исключении возможности возвращения бездомных животных в места их обитания после отлова», — говорится в официальном telegram-канале Госдумы. «На основе анализа следственной практики подготовлены конкретные предложения», — сообщил Володин. Также СК предложил следующие меры:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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