27 марта 2025

Челябинка пыталась спрятаться от приставов в туалете подруги

© Служба новостей «URA.RU»
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Приставы нашли женщину в туалетной комнате
Приставы нашли женщину в туалетной комнате Фото:

В Красноармейском районе Челябинской области должница по алиментам пыталась спрятаться от судебных приставов в туалете подруги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону, попытка оказалась не удачной: нерадивую мать задержали и отправили под арест.

«В один из дней было установлено, что должница находится в гостях у своей подруги, кстати, также являющейся „клиентом“ отделения судебных приставов. Вечером дамы бурно отмечали встречу, а утром следующего дня в квартиру нанесли визит люди в погонах — расчет был на то, что женщина к этому времени хоть немного протрезвеет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Подруга женщины начала уверять, что не виделась с должницей. Но приставы настояли на проверке помещения. В процессе осмотра квартиры судебный пристав обнаружил должницу — она пряталась от представителей закона в туалете.

Женщина была задержана. Ей назначили административный арест. Ее задолженность перед дочками составляет 155 тысяч рублей. Всего же у женщины восемь детей.

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В Красноармейском районе Челябинской области должница по алиментам пыталась спрятаться от судебных приставов в туалете подруги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону, попытка оказалась не удачной: нерадивую мать задержали и отправили под арест. «В один из дней было установлено, что должница находится в гостях у своей подруги, кстати, также являющейся „клиентом“ отделения судебных приставов. Вечером дамы бурно отмечали встречу, а утром следующего дня в квартиру нанесли визит люди в погонах — расчет был на то, что женщина к этому времени хоть немного протрезвеет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону. Подруга женщины начала уверять, что не виделась с должницей. Но приставы настояли на проверке помещения. В процессе осмотра квартиры судебный пристав обнаружил должницу — она пряталась от представителей закона в туалете. Женщина была задержана. Ей назначили административный арест. Ее задолженность перед дочками составляет 155 тысяч рублей. Всего же у женщины восемь детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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