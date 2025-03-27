Челябинка пыталась спрятаться от приставов в туалете подруги

В Красноармейском районе Челябинской области должница по алиментам пыталась спрятаться от судебных приставов в туалете подруги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону, попытка оказалась не удачной: нерадивую мать задержали и отправили под арест.
«В один из дней было установлено, что должница находится в гостях у своей подруги, кстати, также являющейся „клиентом“ отделения судебных приставов. Вечером дамы бурно отмечали встречу, а утром следующего дня в квартиру нанесли визит люди в погонах — расчет был на то, что женщина к этому времени хоть немного протрезвеет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону.
Подруга женщины начала уверять, что не виделась с должницей. Но приставы настояли на проверке помещения. В процессе осмотра квартиры судебный пристав обнаружил должницу — она пряталась от представителей закона в туалете.
Женщина была задержана. Ей назначили административный арест. Ее задолженность перед дочками составляет 155 тысяч рублей. Всего же у женщины восемь детей.
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