27 марта 2025

Владимир Путин: Россия обеспечит комплексное развитие Арктики и Ямала. Видео

Президент РФ Путин сообщил о планах развития Арктической зоны
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Владимир Путин рассказал о перспективах развития Арктики
Владимир Путин рассказал о перспективах развития Арктики Фото:

Президент РФ Владимир Путин рассказал о перспективах комплексного развития Арктической зоны и Северного морского пути (СМП). Новации каснуться также развития крупных городов Ямала. Выступление президента на Международном арктическом форуме отметили в окружном правительстве.

«Сегодня северный вектор развития находится на переднем плане, является нашим суверенным, историческим выбором. Мы сделаем все для того, чтобы укрепить глобальное лидерство России в Арктике, и, несмотря на все текущие трудности, сложности, обеспечим комплексное развитие этого региона, создадим прочный задел для будущих поколений», — приводят слова Путина на сайте правительства ЯНАО.

СМП станет ключевым участком Трансарктического транспортного коридора, который пройдет от Петербурга через Мурманск до Владивостока. «Трансарктический коридор будет соединен и с ж/д сетью страны — от северо-запада до Дальнего Востока, до БАМа и Транссиба. Одна из задач в связи с этим — реализация проекта развития Арктического полигона железных дорог. Он включает модернизацию Северной железной дороги на Ямале и в соседней Республике Коми», — сообщил Путин.

Опорными городами Арктической зоны на Ямале станут Салехарда, Лабытнанги, Новый Уренгой и Ноябрьск. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на Международном арктическом форуме в Мурманске презентовал президенту РФ Владимиру Путину мастер-план развития региона на дальнейшие годы.

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Президент РФ Владимир Путин рассказал о перспективах комплексного развития Арктической зоны и Северного морского пути (СМП). Новации каснуться также развития крупных городов Ямала. Выступление президента на Международном арктическом форуме отметили в окружном правительстве. «Сегодня северный вектор развития находится на переднем плане, является нашим суверенным, историческим выбором. Мы сделаем все для того, чтобы укрепить глобальное лидерство России в Арктике, и, несмотря на все текущие трудности, сложности, обеспечим комплексное развитие этого региона, создадим прочный задел для будущих поколений», — приводят слова Путина на сайте правительства ЯНАО. СМП станет ключевым участком Трансарктического транспортного коридора, который пройдет от Петербурга через Мурманск до Владивостока. «Трансарктический коридор будет соединен и с ж/д сетью страны — от северо-запада до Дальнего Востока, до БАМа и Транссиба. Одна из задач в связи с этим — реализация проекта развития Арктического полигона железных дорог. Он включает модернизацию Северной железной дороги на Ямале и в соседней Республике Коми», — сообщил Путин. Опорными городами Арктической зоны на Ямале станут Салехарда, Лабытнанги, Новый Уренгой и Ноябрьск. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на Международном арктическом форуме в Мурманске презентовал президенту РФ Владимиру Путину мастер-план развития региона на дальнейшие годы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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