Президент РФ Владимир Путин рассказал о перспективах комплексного развития Арктической зоны и Северного морского пути (СМП). Новации каснуться также развития крупных городов Ямала. Выступление президента на Международном арктическом форуме отметили в окружном правительстве.
«Сегодня северный вектор развития находится на переднем плане, является нашим суверенным, историческим выбором. Мы сделаем все для того, чтобы укрепить глобальное лидерство России в Арктике, и, несмотря на все текущие трудности, сложности, обеспечим комплексное развитие этого региона, создадим прочный задел для будущих поколений», — приводят слова Путина на сайте правительства ЯНАО.
СМП станет ключевым участком Трансарктического транспортного коридора, который пройдет от Петербурга через Мурманск до Владивостока. «Трансарктический коридор будет соединен и с ж/д сетью страны — от северо-запада до Дальнего Востока, до БАМа и Транссиба. Одна из задач в связи с этим — реализация проекта развития Арктического полигона железных дорог. Он включает модернизацию Северной железной дороги на Ямале и в соседней Республике Коми», — сообщил Путин.
Опорными городами Арктической зоны на Ямале станут Салехарда, Лабытнанги, Новый Уренгой и Ноябрьск. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на Международном арктическом форуме в Мурманске презентовал президенту РФ Владимиру Путину мастер-план развития региона на дальнейшие годы.
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