27 марта 2025

Экскурсионный бум: в Челябинске на выходных предлагают погулять по городу с умом. Афиша

Пять экскурсий пройдет в Челябинске на выходных
© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрут всех экскурсий проложен по улицам Челябинска
Маршрут всех экскурсий проложен по улицам Челябинска Фото:

В Челябинске, в эти выходные, 29 и 30 марта, жители и гости города смогут отправиться в путешествие по истории и современности областного центра. Экскурсоводы различных проектов обещают показать рождение бульдозеров на заводе «ДСТ-УРАЛ» и старинные балконы, рассказать о влиянии железной дороги на развитие мегаполиса и открыть архитектурные сокровища соцгорода, сообщили в telegram-канале управления архитектуры Челябинска.

Мир тяжелой техники (16+)

У проходной завода «ДСТ-УРАЛ» 29 марта в 11:00 начнется экскурсия от проекта «Айда со мной». Челябинцы и гости города смогут узнать, как собираются бульдозеры, протестировать технику, а также поуправлять беспилотным бульдозером с телефона. Кроме того, в рамках сбора пройдет экскурсия в конструкторское бюро. 

Участие обойдется в 950 рублей.

Железнодорожная одиссея: как рельсы изменили судьбу Челябинска (12+)

Также 29 марта в 11:00 у памятника Белочехам на Привокзальной площади стартует экскурсия «От порта до переселенки: как железная дорога изменила жизнь Челябинска». Мероприятие проведет Юлия Семейкина — автор проекта «Челябинск пешком». Участникам прогулки расскажут о влиянии железной дороги на развитие города, стихийном росте поселений вокруг вокзала, появлении заводов и транспорта, а также о местах закупок пассажиров и понятии переселенческого пункта. 

Цена за билет – 600 рублей.

Взгляд свысока (6+)

Экскурсовод Алексей Кондратьев 29 марта в 14:00 начнет тур «А ЧЕ по балконам?». Программа включит в себя беседу о разных смыслах балкона для человека и города. Помимо того, для зрителей устроят просмотр старинного балкона и прогулку по историческим закоулкам. Встреча запланирована у памятника Михаилу Глинке. 

За участие придется отдать 600 рублей.

Путешествие сквозь века (12+)

Памятник основателям Челябинска на Кировке 30 марта в 12:00 станет стартовой точкой семейной экскурсии от Александры Горчаковой. Она проведет прогулку «Челябинск: от прошлого к современности», участвуя в которой можно будет узнать, как менялся Челябинск на протяжении веков, и увидеть интересные исторические места. 

Путешествие обойдется в 600 рублей.

Тайны главного городского храма (12+)

У центральной лестницы Христорождественского собора 30 марта в 13:00 Эдуард Верховых проведет экскурсию по территории собора. Зрителей вернут в историю Челябинской крепости и расскажут о значимости ее первых церквей. Также с гидом желающие смогут обсудить идею современного прочтения собора. 

Стоимость участия – 500 рублей.

Индивидуальные экскурсии

Историк и экскурсовод Илья Пронченко проводит индивидуальные экскурсии по Челябинску и области. Одна из них — «Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом». На этой прогулке по центру города участники узнают, как менялись представления о прекрасном в градостроительной политике, и что скрывается за камнем.

Еще одна прогулка с экспертом — «Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма», на которой Пронченко проведет слушателей по улицам соцгорода и расскажет об уникальном стиле конструктивизма, его особенностях и причинах его угасания. 

Пронченко проводит экскурсии группами от одного до четырех человек. Стоимость – от пяти тысяч за историческую прогулку.

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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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В Челябинске, в эти выходные, 29 и 30 марта, жители и гости города смогут отправиться в путешествие по истории и современности областного центра. Экскурсоводы различных проектов обещают показать рождение бульдозеров на заводе «ДСТ-УРАЛ» и старинные балконы, рассказать о влиянии железной дороги на развитие мегаполиса и открыть архитектурные сокровища соцгорода, сообщили в telegram-канале управления архитектуры Челябинска. Мир тяжелой техники (16+) У проходной завода «ДСТ-УРАЛ» 29 марта в 11:00 начнется экскурсия от проекта «Айда со мной». Челябинцы и гости города смогут узнать, как собираются бульдозеры, протестировать технику, а также поуправлять беспилотным бульдозером с телефона. Кроме того, в рамках сбора пройдет экскурсия в конструкторское бюро. Железнодорожная одиссея: как рельсы изменили судьбу Челябинска (12+) Также 29 марта в 11:00 у памятника Белочехам на Привокзальной площади стартует экскурсия «От порта до переселенки: как железная дорога изменила жизнь Челябинска». Мероприятие проведет Юлия Семейкина — автор проекта «Челябинск пешком». Участникам прогулки расскажут о влиянии железной дороги на развитие города, стихийном росте поселений вокруг вокзала, появлении заводов и транспорта, а также о местах закупок пассажиров и понятии переселенческого пункта. Взгляд свысока (6+) Экскурсовод Алексей Кондратьев 29 марта в 14:00 начнет тур «А ЧЕ по балконам?». Программа включит в себя беседу о разных смыслах балкона для человека и города. Помимо того, для зрителей устроят просмотр старинного балкона и прогулку по историческим закоулкам. Встреча запланирована у памятника Михаилу Глинке. Путешествие сквозь века (12+) Памятник основателям Челябинска на Кировке 30 марта в 12:00 станет стартовой точкой семейной экскурсии от Александры Горчаковой. Она проведет прогулку «Челябинск: от прошлого к современности», участвуя в которой можно будет узнать, как менялся Челябинск на протяжении веков, и увидеть интересные исторические места. Тайны главного городского храма (12+) У центральной лестницы Христорождественского собора 30 марта в 13:00 Эдуард Верховых проведет экскурсию по территории собора. Зрителей вернут в историю Челябинской крепости и расскажут о значимости ее первых церквей. Также с гидом желающие смогут обсудить идею современного прочтения собора. Индивидуальные экскурсии Историк и экскурсовод Илья Пронченко проводит индивидуальные экскурсии по Челябинску и области. Одна из них — «Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом». На этой прогулке по центру города участники узнают, как менялись представления о прекрасном в градостроительной политике, и что скрывается за камнем. Еще одна прогулка с экспертом — «Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма», на которой Пронченко проведет слушателей по улицам соцгорода и расскажет об уникальном стиле конструктивизма, его особенностях и причинах его угасания.
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