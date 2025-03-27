В Челябинске, в эти выходные, 29 и 30 марта, жители и гости города смогут отправиться в путешествие по истории и современности областного центра. Экскурсоводы различных проектов обещают показать рождение бульдозеров на заводе «ДСТ-УРАЛ» и старинные балконы, рассказать о влиянии железной дороги на развитие мегаполиса и открыть архитектурные сокровища соцгорода, сообщили в telegram-канале управления архитектуры Челябинска.
Мир тяжелой техники (16+)
У проходной завода «ДСТ-УРАЛ» 29 марта в 11:00 начнется экскурсия от проекта «Айда со мной». Челябинцы и гости города смогут узнать, как собираются бульдозеры, протестировать технику, а также поуправлять беспилотным бульдозером с телефона. Кроме того, в рамках сбора пройдет экскурсия в конструкторское бюро.
Участие обойдется в 950 рублей.
Железнодорожная одиссея: как рельсы изменили судьбу Челябинска (12+)
Также 29 марта в 11:00 у памятника Белочехам на Привокзальной площади стартует экскурсия «От порта до переселенки: как железная дорога изменила жизнь Челябинска». Мероприятие проведет Юлия Семейкина — автор проекта «Челябинск пешком». Участникам прогулки расскажут о влиянии железной дороги на развитие города, стихийном росте поселений вокруг вокзала, появлении заводов и транспорта, а также о местах закупок пассажиров и понятии переселенческого пункта.
Цена за билет – 600 рублей.
Взгляд свысока (6+)
Экскурсовод Алексей Кондратьев 29 марта в 14:00 начнет тур «А ЧЕ по балконам?». Программа включит в себя беседу о разных смыслах балкона для человека и города. Помимо того, для зрителей устроят просмотр старинного балкона и прогулку по историческим закоулкам. Встреча запланирована у памятника Михаилу Глинке.
За участие придется отдать 600 рублей.
Путешествие сквозь века (12+)
Памятник основателям Челябинска на Кировке 30 марта в 12:00 станет стартовой точкой семейной экскурсии от Александры Горчаковой. Она проведет прогулку «Челябинск: от прошлого к современности», участвуя в которой можно будет узнать, как менялся Челябинск на протяжении веков, и увидеть интересные исторические места.
Путешествие обойдется в 600 рублей.
Тайны главного городского храма (12+)
У центральной лестницы Христорождественского собора 30 марта в 13:00 Эдуард Верховых проведет экскурсию по территории собора. Зрителей вернут в историю Челябинской крепости и расскажут о значимости ее первых церквей. Также с гидом желающие смогут обсудить идею современного прочтения собора.
Стоимость участия – 500 рублей.
Индивидуальные экскурсии
Историк и экскурсовод Илья Пронченко проводит индивидуальные экскурсии по Челябинску и области. Одна из них — «Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом». На этой прогулке по центру города участники узнают, как менялись представления о прекрасном в градостроительной политике, и что скрывается за камнем.
Еще одна прогулка с экспертом — «Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма», на которой Пронченко проведет слушателей по улицам соцгорода и расскажет об уникальном стиле конструктивизма, его особенностях и причинах его угасания.
Пронченко проводит экскурсии группами от одного до четырех человек. Стоимость – от пяти тысяч за историческую прогулку.
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