В Екатеринбурге прощаются с легендой уральской журналистики. Фото

В Екатеринбурге хоронят экс-директора «Европейско-Азиатских новостей» Молчанову
© Служба новостей «URA.RU»
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Ольге Молчановой было 79 лет (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге прощаются с основательницей современной информационной журналистики Большого Урала, бывшим директором «Европейско-Азиатских новостей» (ЕАН) Ольгой Молчановой. Проводить ее в последний путь пришло около 20 человек — коллеги по цеху, близкие и друзья, передает журналист URA.RU с похоронной процессии.

Церемония прощания началась в 13:40 в Траурном зале Городской клинической больницы №40. Среди пришедших была замечена свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. После завершения панихиды траурная процессия отправится на Лесное кладбище, находящееся за поселком Широкая Речка, где состоится захоронение.

Ольга Молчанова основала ЕАН в 1992 году, создав одно из старейших информационных агентств Среднего Урала. В 90-е годы прошлого века журналисты издания по факсу и телетайпу обеспечивали жителей региона актуальными новостями. С 2005 года основной площадкой агентства стал сайт. В 2006-м, когда издание оказалось на грани закрытия, Молчанова уволилась по собственному желанию. После она занималась медиаконсалтингом и передавала опыт новым поколениям репортеров.

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В Екатеринбурге прощаются с основательницей современной информационной журналистики Большого Урала, бывшим директором «Европейско-Азиатских новостей» (ЕАН) Ольгой Молчановой. Проводить ее в последний путь пришло около 20 человек — коллеги по цеху, близкие и друзья, передает журналист URA.RU с похоронной процессии. Церемония прощания началась в 13:40 в Траурном зале Городской клинической больницы №40. Среди пришедших была замечена свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. После завершения панихиды траурная процессия отправится на Лесное кладбище, находящееся за поселком Широкая Речка, где состоится захоронение. Ольга Молчанова основала ЕАН в 1992 году, создав одно из старейших информационных агентств Среднего Урала. В 90-е годы прошлого века журналисты издания по факсу и телетайпу обеспечивали жителей региона актуальными новостями. С 2005 года основной площадкой агентства стал сайт. В 2006-м, когда издание оказалось на грани закрытия, Молчанова уволилась по собственному желанию. После она занималась медиаконсалтингом и передавала опыт новым поколениям репортеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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