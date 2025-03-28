В Екатеринбурге прощаются с легендой уральской журналистики. Фото

В Екатеринбурге хоронят экс-директора «Европейско-Азиатских новостей» Молчанову

28 марта 2025 в 13:56 Размер текста - 17 +

Ольге Молчановой было 79 лет (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге прощаются с основательницей современной информационной журналистики Большого Урала, бывшим директором «Европейско-Азиатских новостей» (ЕАН) Ольгой Молчановой. Проводить ее в последний путь пришло около 20 человек — коллеги по цеху, близкие и друзья, передает журналист URA.RU с похоронной процессии. Церемония прощания началась в 13:40 в Траурном зале Городской клинической больницы №40. Среди пришедших была замечена свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. После завершения панихиды траурная процессия отправится на Лесное кладбище, находящееся за поселком Широкая Речка, где состоится захоронение. Ольга Молчанова основала ЕАН в 1992 году, создав одно из старейших информационных агентств Среднего Урала. В 90-е годы прошлого века журналисты издания по факсу и телетайпу обеспечивали жителей региона актуальными новостями. С 2005 года основной площадкой агентства стал сайт. В 2006-м, когда издание оказалось на грани закрытия, Молчанова уволилась по собственному желанию. После она занималась медиаконсалтингом и передавала опыт новым поколениям репортеров. Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге прощаются с основательницей современной информационной журналистики Большого Урала, бывшим директором «Европейско-Азиатских новостей» (ЕАН) Ольгой Молчановой. Проводить ее в последний путь пришло около 20 человек — коллеги по цеху, близкие и друзья, передает журналист URA.RU с похоронной процессии. Церемония прощания началась в 13:40 в Траурном зале Городской клинической больницы №40. Среди пришедших была замечена свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. После завершения панихиды траурная процессия отправится на Лесное кладбище, находящееся за поселком Широкая Речка, где состоится захоронение. Ольга Молчанова основала ЕАН в 1992 году, создав одно из старейших информационных агентств Среднего Урала. В 90-е годы прошлого века журналисты издания по факсу и телетайпу обеспечивали жителей региона актуальными новостями. С 2005 года основной площадкой агентства стал сайт. В 2006-м, когда издание оказалось на грани закрытия, Молчанова уволилась по собственному желанию. После она занималась медиаконсалтингом и передавала опыт новым поколениям репортеров.