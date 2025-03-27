27 марта 2025

Паслер попросил прощения, уходя с поста губернатора Оренбургской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, паслер денис
Денис Паслер сегодня прощается с Оренбуржьем (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Смена губернатора в Свердловской области

Экс-глава Оренбургской области Денис Паслер перед уходом с поста попросил прощения у всех, кого обидел, а также за дела, которые не смог завершить. Трансляция его выступления в оренбургском Доме Советов, где он передал власть преемнику Евгению Солнцеву, велась в официальной группе областного правительства «ВКонтакте».

«Хотел бы попросить прощения у всех, кого не дай бог обидел словом, или не доделал те дела, которые надо доделать. Но искренне верю, что Евгений Александрович [Солнцев] дорешает. И искренне надеюсь, что регион будет с вашей поддержкой развиваться и процветать», — выступил Паслер. Перед этим он едва сдержал слезы и попросил воды.

26 марта президент России Владимир Путин предложил Паслеру возглавить родную для него Свердловскую область. Церемония представления местным элитам в Екатеринбурге запланирована также на 28 марта, на 15:30. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-глава Оренбургской области Денис Паслер перед уходом с поста попросил прощения у всех, кого обидел, а также за дела, которые не смог завершить. Трансляция его выступления в оренбургском Доме Советов, где он передал власть преемнику Евгению Солнцеву, велась в официальной группе областного правительства «ВКонтакте». «Хотел бы попросить прощения у всех, кого не дай бог обидел словом, или не доделал те дела, которые надо доделать. Но искренне верю, что Евгений Александрович [Солнцев] дорешает. И искренне надеюсь, что регион будет с вашей поддержкой развиваться и процветать», — выступил Паслер. Перед этим он едва сдержал слезы и попросил воды. 26 марта президент России Владимир Путин предложил Паслеру возглавить родную для него Свердловскую область. Церемония представления местным элитам в Екатеринбурге запланирована также на 28 марта, на 15:30. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...