Паслер попросил прощения, уходя с поста губернатора Оренбургской области. Видео

28 марта 2025 в 12:21 Размер текста - 17 +

Денис Паслер сегодня прощается с Оренбуржьем (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Экс-глава Оренбургской области Денис Паслер перед уходом с поста попросил прощения у всех, кого обидел, а также за дела, которые не смог завершить. Трансляция его выступления в оренбургском Доме Советов, где он передал власть преемнику Евгению Солнцеву, велась в официальной группе областного правительства «ВКонтакте». «Хотел бы попросить прощения у всех, кого не дай бог обидел словом, или не доделал те дела, которые надо доделать. Но искренне верю, что Евгений Александрович [Солнцев] дорешает. И искренне надеюсь, что регион будет с вашей поддержкой развиваться и процветать», — выступил Паслер. Перед этим он едва сдержал слезы и попросил воды. 26 марта президент России Владимир Путин предложил Паслеру возглавить родную для него Свердловскую область. Церемония представления местным элитам в Екатеринбурге запланирована также на 28 марта, на 15:30. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-глава Оренбургской области Денис Паслер перед уходом с поста попросил прощения у всех, кого обидел, а также за дела, которые не смог завершить. Трансляция его выступления в оренбургском Доме Советов, где он передал власть преемнику Евгению Солнцеву, велась в официальной группе областного правительства «ВКонтакте». «Хотел бы попросить прощения у всех, кого не дай бог обидел словом, или не доделал те дела, которые надо доделать. Но искренне верю, что Евгений Александрович [Солнцев] дорешает. И искренне надеюсь, что регион будет с вашей поддержкой развиваться и процветать», — выступил Паслер. Перед этим он едва сдержал слезы и попросил воды. 26 марта президент России Владимир Путин предложил Паслеру возглавить родную для него Свердловскую область. Церемония представления местным элитам в Екатеринбурге запланирована также на 28 марта, на 15:30. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.