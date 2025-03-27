Экс-губернатор Куйвашев вернулся в Екатеринбург, ожидается обращение к свердловчанам

Евгений Куйвашев прилетел в Свердловскую область, чтобы попрощаться

28 марта 2025 в 12:31 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев возглавлял Средний Урал с 2012 года Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Бывший свердловский губернатор Евгений Куйвашев вернулся из Москвы в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к кабмину. Другой собеседник слышал слух, что 28 марта Куйвашев обратится к жителям региона, который возглавлял 13 лет. По некоторым данным, возможно участие экс-губернатора в церемонии представления его преемника Дениса Паслера в пятницу днем. По словам первого источника, Куйвашев улетел в Москву 25 марта, с тех пор его никто не видел. Заявление об увольнении он, предположительно, написал 21-го, когда ездил в администрацию президента РФ. О смене губернатора в Свердловской области объявили 26 марта — после встречи президента РФ Владимира Путина и Паслера в Кремле. В последние шесть лет Паслер, коренной свердловчанин, руководил Оренбуржьем. В 2012—2016 годах он был премьером свердловского правительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший свердловский губернатор Евгений Куйвашев вернулся из Москвы в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к кабмину. Другой собеседник слышал слух, что 28 марта Куйвашев обратится к жителям региона, который возглавлял 13 лет. По некоторым данным, возможно участие экс-губернатора в церемонии представления его преемника Дениса Паслера в пятницу днем. По словам первого источника, Куйвашев улетел в Москву 25 марта, с тех пор его никто не видел. Заявление об увольнении он, предположительно, написал 21-го, когда ездил в администрацию президента РФ. О смене губернатора в Свердловской области объявили 26 марта — после встречи президента РФ Владимира Путина и Паслера в Кремле. В последние шесть лет Паслер, коренной свердловчанин, руководил Оренбуржьем. В 2012—2016 годах он был премьером свердловского правительства.