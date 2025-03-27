27 марта 2025

Экс-губернатор Куйвашев вернулся в Екатеринбург, ожидается обращение к свердловчанам

Евгений Куйвашев прилетел в Свердловскую область, чтобы попрощаться
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемоние награждения ведомственными наградами спортсменов от министра спорта Михаила Дегтярева. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев возглавлял Средний Урал с 2012 года Фото:
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Смена губернатора в Свердловской области

Бывший свердловский губернатор Евгений Куйвашев вернулся из Москвы в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к кабмину.

Другой собеседник слышал слух, что 28 марта Куйвашев обратится к жителям региона, который возглавлял 13 лет. По некоторым данным, возможно участие экс-губернатора в церемонии представления его преемника Дениса Паслера в пятницу днем.

По словам первого источника, Куйвашев улетел в Москву 25 марта, с тех пор его никто не видел. Заявление об увольнении он, предположительно, написал 21-го, когда ездил в администрацию президента РФ.

О смене губернатора в Свердловской области объявили 26 марта — после встречи президента РФ Владимира Путина и Паслера в Кремле. В последние шесть лет Паслер, коренной свердловчанин, руководил Оренбуржьем. В 2012—2016 годах он был премьером свердловского правительства.

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Бывший свердловский губернатор Евгений Куйвашев вернулся из Москвы в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к кабмину. Другой собеседник слышал слух, что 28 марта Куйвашев обратится к жителям региона, который возглавлял 13 лет. По некоторым данным, возможно участие экс-губернатора в церемонии представления его преемника Дениса Паслера в пятницу днем. По словам первого источника, Куйвашев улетел в Москву 25 марта, с тех пор его никто не видел. Заявление об увольнении он, предположительно, написал 21-го, когда ездил в администрацию президента РФ. О смене губернатора в Свердловской области объявили 26 марта — после встречи президента РФ Владимира Путина и Паслера в Кремле. В последние шесть лет Паслер, коренной свердловчанин, руководил Оренбуржьем. В 2012—2016 годах он был премьером свердловского правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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