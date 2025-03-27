В детских садах Екатеринбурга сокращается число детей. Об этом, отвечая на вопрос панельной дискуссии о «демографической яме» в образовании, на форуме «Е-хаб» заявил мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.
«Уже сейчас наблюдается тенденция уменьшения численности детей в детских садах, что, в общем-то, обусловлено постепенным снижением показателей рождаемости. Хотя много мер и федерального, и регионального уровня, и муниципально принимается для того, чтобы все-таки эту тенденцию переломить», — подчеркнул Орлов.
Сейчас, по его словам, в городе наблюдается проблема неравномерного распределения дошколят в детских садах. Например, в Орджоникидзевском, Ленинском, Верх-Исетском районах много свободных мест, а в Академическом и Чкаловском, наоборот, нехватка.
«Это связано, конечно же, с тем, что это прогрессивно растущие районы Екатеринбурга. Это территории строительства нового жилья», — подчеркнул глава города.
При этом, по мнению мэра, до 2023 года «демографической ямы» в школах не будет. Значительного снижения численности учеников не ожидается. Пока, наоборот, идет прирост. На начало нового учебного 2024-2025 года количество учеников выросло на четыре тысячи человек. Сегодня в школах Екатеринбурга учится чуть более 200 тысяч.
«Потому что уже сейчас в школах обучаются дети пикового года рождаемости, который был отмечен в 2015 году. Кроме того, численность обучающихся увеличивается за счет миграционных потоковкак с городов РФ, так и со всей Свердловской области», — объяснил Орлов.
Уральский образовательный форум «Е-хаб» проходит с 28 по 29 марта впервые в Екатеринбурге. Приняла его новая школа № 314 на Советской, построенная «Атомстройкомплексом» по программе государственно-частного партнерства. Собрал форум представителей сферы образования из 27 регионов России. В том числе присутствует делегация из белорусского города-побратима Минска.
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