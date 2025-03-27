Челябинский медцентр «Медеор» поставил кровати для оборудования полевого госпиталя в зоне проведения СВО. Участники СВО выразили благодарность медцентру.
«Мы военнослужащие мотострелкового батальона шестого гвардейского танкового полка. Хотим выразить огромную благодарность медицинскому центру „Медеор“ за предоставленные для госпиталя кровати. Также огромная благодарность за медикаменты, которые вы регулярно нам предоставляете в гумпомощи. Это нам очень помогает для восстановления бойцов после боевых задач. Победа будет за нами. Наше дело правое», — сообщили бойцы в снятом ими видеоролике.
По словам военных, поставленные кровати установлены. Госпиталь готов к принятию военнослужащих.
Челябинская клиника «Медеор» работает с 2015 года. В настоящее время она обслуживает около 90 тысяч человек ежегодно.
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