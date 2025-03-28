Экс-председатель крайсуда Краснодара оформлял активы по «левым» паспортам

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Председатель краевого суда Чернов по чужим паспортам оформлял в собственность жилье
Председатель краевого суда Чернов по чужим паспортам оформлял в собственность жилье Фото:

Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов обвиняется в использовании утерянных паспортов для оформлении сделок на собственность. Их  общая сумма составила более двух миллиардов рублей. Об этом сообщили журналистам источники в правоохранительных органах. Отмечается также, что Чернов якобы приобрел 139 земельных участков, используя этот метод.

«Бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова заподозрили в оформлении сделок с недвижимостью на „левые“ паспорта», — рассказал источник в правоохранительных органах журналистам «Известий». С помощью такой схемы он зарегистрировал объекты на общую сумму свыше двух млрд рублей.

Чернов, занимавший должность председателя суда с 1994 по 2019 год, был лишен полномочий после ряда скандальных разоблачений. Сентябрь 2024 года стал началом активного интереса Генпрокуратуры к его активам. Ведомство подало иск к Чернову и еще нескольким физическим и юридическим лицам, требуя передать их имущество в доход государства. Экс-председателя обвиняли в том, что он занимался предпринимательством, несмотря на прямой запрет. До этого Чернов получал незадекларированный доход. 

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Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов обвиняется в использовании утерянных паспортов для оформлении сделок на собственность. Их  общая сумма составила более двух миллиардов рублей. Об этом сообщили журналистам источники в правоохранительных органах. Отмечается также, что Чернов якобы приобрел 139 земельных участков, используя этот метод. «Бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова заподозрили в оформлении сделок с недвижимостью на „левые“ паспорта», — рассказал источник в правоохранительных органах журналистам «Известий». С помощью такой схемы он зарегистрировал объекты на общую сумму свыше двух млрд рублей. Чернов, занимавший должность председателя суда с 1994 по 2019 год, был лишен полномочий после ряда скандальных разоблачений. Сентябрь 2024 года стал началом активного интереса Генпрокуратуры к его активам. Ведомство подало иск к Чернову и еще нескольким физическим и юридическим лицам, требуя передать их имущество в доход государства. Экс-председателя обвиняли в том, что он занимался предпринимательством, несмотря на прямой запрет. До этого Чернов получал незадекларированный доход. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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