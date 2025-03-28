Экс-председатель крайсуда Краснодара оформлял активы по «левым» паспортам

Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов обвиняется в использовании утерянных паспортов для оформлении сделок на собственность. Их общая сумма составила более двух миллиардов рублей. Об этом сообщили журналистам источники в правоохранительных органах. Отмечается также, что Чернов якобы приобрел 139 земельных участков, используя этот метод.
«Бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова заподозрили в оформлении сделок с недвижимостью на „левые“ паспорта», — рассказал источник в правоохранительных органах журналистам «Известий». С помощью такой схемы он зарегистрировал объекты на общую сумму свыше двух млрд рублей.
Чернов, занимавший должность председателя суда с 1994 по 2019 год, был лишен полномочий после ряда скандальных разоблачений. Сентябрь 2024 года стал началом активного интереса Генпрокуратуры к его активам. Ведомство подало иск к Чернову и еще нескольким физическим и юридическим лицам, требуя передать их имущество в доход государства. Экс-председателя обвиняли в том, что он занимался предпринимательством, несмотря на прямой запрет. До этого Чернов получал незадекларированный доход.
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