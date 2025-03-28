Новый свердловскй губернатор Паслер прилетит в Екатеринбург чартером

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Конференция "Гражданская позиция северян". Краснотурьинск , паслер денис
Дениса Паслера ждут в Екатеринбурге днем 28 марта Фото:
новость из сюжета
Смена губернатора в Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прилетит в Екатеринбург днем 28 марта чартерным рейсом. Эту подробность URA.RU рассказал осведомленный источник.

Церемония представления Паслера свердловским госслужащим, депутатам и силовикам запланирована на 15:30. В 12:00 Паслер попрощался с оренбургским правительством и передал власть преемнику — новому главе Оренбуржья Евгению Солнцеву.

О смене губернатора в Свердловской области объявили 26 марта — после встречи президента РФ Владимира Путина и Паслера в Кремле. В последние шесть лет Паслер, коренной свердловчанин, руководил Оренбуржьем. В 2012—2016 годах он был премьером свердловского правительства. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прилетит в Екатеринбург днем 28 марта чартерным рейсом. Эту подробность URA.RU рассказал осведомленный источник. Церемония представления Паслера свердловским госслужащим, депутатам и силовикам запланирована на 15:30. В 12:00 Паслер попрощался с оренбургским правительством и передал власть преемнику — новому главе Оренбуржья Евгению Солнцеву. О смене губернатора в Свердловской области объявили 26 марта — после встречи президента РФ Владимира Путина и Паслера в Кремле. В последние шесть лет Паслер, коренной свердловчанин, руководил Оренбуржьем. В 2012—2016 годах он был премьером свердловского правительства. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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