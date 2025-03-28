Новый свердловскй губернатор Паслер прилетит в Екатеринбург чартером

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прилетит в Екатеринбург днем 28 марта чартерным рейсом. Эту подробность URA.RU рассказал осведомленный источник.
Церемония представления Паслера свердловским госслужащим, депутатам и силовикам запланирована на 15:30. В 12:00 Паслер попрощался с оренбургским правительством и передал власть преемнику — новому главе Оренбуржья Евгению Солнцеву.
О смене губернатора в Свердловской области объявили 26 марта — после встречи президента РФ Владимира Путина и Паслера в Кремле. В последние шесть лет Паслер, коренной свердловчанин, руководил Оренбуржьем. В 2012—2016 годах он был премьером свердловского правительства. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!