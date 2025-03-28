Обрушение небоскреба в Бангкоке из-за землетрясения попало на видео

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В Бангкоке ожидается вторая волна землетрясения
В Бангкоке ожидается вторая волна землетрясения Фото:

В столице Таиланда, городе Бангкок, сохраняется напряженная обстановка после мощного землетрясения магнитудой 7,7. Эпицентр его находился в соседнем государстве Мьянма. В результате происшествия разрушено значительное количество зданий, видео обрушения одной из высоток попали на кадры очевидцев.

«Туристы и местные не знают где спрятаться, объявлено предупреждение о риске повторного землетрясения», — сообщает SHOT. Из-за опасений власти запретили доступ в торговые центры, жилые высотки и офисные здания. Списки пострадавших пока не предоставлены. 

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В столице Таиланда, городе Бангкок, сохраняется напряженная обстановка после мощного землетрясения магнитудой 7,7. Эпицентр его находился в соседнем государстве Мьянма. В результате происшествия разрушено значительное количество зданий, видео обрушения одной из высоток попали на кадры очевидцев. «Туристы и местные не знают где спрятаться, объявлено предупреждение о риске повторного землетрясения», — сообщает SHOT. Из-за опасений власти запретили доступ в торговые центры, жилые высотки и офисные здания. Списки пострадавших пока не предоставлены. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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