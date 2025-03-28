Обрушение небоскреба в Бангкоке из-за землетрясения попало на видео

В столице Таиланда, городе Бангкок, сохраняется напряженная обстановка после мощного землетрясения магнитудой 7,7. Эпицентр его находился в соседнем государстве Мьянма. В результате происшествия разрушено значительное количество зданий, видео обрушения одной из высоток попали на кадры очевидцев.
«Туристы и местные не знают где спрятаться, объявлено предупреждение о риске повторного землетрясения», — сообщает SHOT. Из-за опасений власти запретили доступ в торговые центры, жилые высотки и офисные здания. Списки пострадавших пока не предоставлены.
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