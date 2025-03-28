Накинулся в подъезде: всплыли подробности по делу школьника, прирезавшего незнакомца в Екатеринбурге

В Екатеринбурге школьник с ножом набросился на незнакомца в подъезде
© Служба новостей «URA.RU»
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Подростку уже избрали меру пресечения
Подростку уже избрали меру пресечения Фото:

В Екатеринбурге десятиклассник с ножом набросился на незнакомца в подъезде дома на улице Щорса и нанес ему несколько ударов. 26 марта подростка арестовали. Подробности истории URA.RU раскрыл источник.

«По версии следствия, парень несколько раз ударил мужчину в шею и в область головы. А затем скрылся с места преступления», — сказал собеседник агентства.

Против подростка возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Он сознался в проступке. Сейчас юноша содержится в воспитательной колонии Кировграда.

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В Екатеринбурге десятиклассник с ножом набросился на незнакомца в подъезде дома на улице Щорса и нанес ему несколько ударов. 26 марта подростка арестовали. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «По версии следствия, парень несколько раз ударил мужчину в шею и в область головы. А затем скрылся с места преступления», — сказал собеседник агентства. Против подростка возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Он сознался в проступке. Сейчас юноша содержится в воспитательной колонии Кировграда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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