Накинулся в подъезде: всплыли подробности по делу школьника, прирезавшего незнакомца в Екатеринбурге

Подростку уже избрали меру пресечения
В Екатеринбурге десятиклассник с ножом набросился на незнакомца в подъезде дома на улице Щорса и нанес ему несколько ударов. 26 марта подростка арестовали. Подробности истории URA.RU раскрыл источник.
«По версии следствия, парень несколько раз ударил мужчину в шею и в область головы. А затем скрылся с места преступления», — сказал собеседник агентства.
Против подростка возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Он сознался в проступке. Сейчас юноша содержится в воспитательной колонии Кировграда.
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