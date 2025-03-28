В Екатеринбурге задержали иностранца после ДТП, где снесли толпу пешеходов

Авария произошла вечером 27 марта на Сортировке
В Екатеринбурге задержали водителя белой BMW (гражданин Таджикистана) после аварии возле «Таганского ряда», где пострадали пешеходы. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Возбуждено дело за нарушение ПДД (ч.1 ст. 264 УК РФ — прим. ред.). Гаишники пришли к выводу, что именно водитель BMW не предоставил преимущество в движении Chery Arrizo», — сказал собеседник агентства.
ДТП произошло вечером 27 марта. Всего пострадали четыре пешехода, из которых двое дети. Фоторепортаж с места ЧП — в отдельном материале URA.RU.
BMW
Chery Arrizo
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!