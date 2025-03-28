В Екатеринбурге задержали иностранца после ДТП, где снесли толпу пешеходов

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Авария произошла вечером 27 марта на Сортировке
Авария произошла вечером 27 марта на Сортировке Фото:

В Екатеринбурге задержали водителя белой BMW (гражданин Таджикистана) после аварии возле «Таганского ряда», где пострадали пешеходы. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Возбуждено дело за нарушение ПДД (ч.1 ст. 264 УК РФ — прим. ред.). Гаишники пришли к выводу, что именно водитель BMW не предоставил преимущество в движении Chery Arrizo», — сказал собеседник агентства.

ДТП произошло вечером 27 марта. Всего пострадали четыре пешехода, из которых двое дети. Фоторепортаж с места ЧП — в отдельном материале URA.RU.

ДТП возле Таганского ряда. Екатеринбург
BMW
Фото:
ДТП возле Таганского ряда. Екатеринбург
Chery Arrizo
Фото:

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В Екатеринбурге задержали водителя белой BMW (гражданин Таджикистана) после аварии возле «Таганского ряда», где пострадали пешеходы. Об этом URA.RU сообщил источник. «Возбуждено дело за нарушение ПДД (ч.1 ст. 264 УК РФ — прим. ред.). Гаишники пришли к выводу, что именно водитель BMW не предоставил преимущество в движении Chery Arrizo», — сказал собеседник агентства. ДТП произошло вечером 27 марта. Всего пострадали четыре пешехода, из которых двое дети. Фоторепортаж с места ЧП — в отдельном материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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