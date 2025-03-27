Челябинский золотодобытчик разведал новые запасы драгоценного металла

Челябинский золотодобытчик, холдинг «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») разведал новые запасы драгоценного металла и готовится к их разработке. Как URA.RU сообщил директор департамента проектно-изыскательских работ управляющей компании «ЮГК» Юрий Лукьянов, запасы разведаны на месторождении «Курасан».
«Хотим вдохнуть новую жизнь в месторождение. Разведаны запасы, которые можно разрабатывать. Готовится проектная документация, пройдут публичные слушания», — заявил URA.RU Лукьянов.
Изменения затронут «Западный Курасан» и «Южный Курасан». Их дальнейшая разработка создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления.
«Готовы рассказать людям, что планируется, дать ответы. Также мы выслушаем пожелания, которые сыграют важную роль в будущей разработке», — пояснил собеседник информагентства.
Слушания пройдут в первом полугодии. Время на подготовку взяли, поскольку 1 марта в РФ изменился порядок их проведения, в связи с чем потребовался дополнительный пакет документов. Как только они будут готовы, администрация Верхнеуральского района пригласит жителей.
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