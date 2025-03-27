27 марта 2025

Челябинский золотодобытчик разведал новые запасы драгоценного металла

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания «ЮГК» разведала новые запасы челябинского золота
Компания «ЮГК» разведала новые запасы челябинского золота Фото:

Челябинский золотодобытчик, холдинг «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») разведал новые запасы драгоценного металла и готовится к их разработке. Как URA.RU сообщил директор департамента проектно-изыскательских работ управляющей компании «ЮГК» Юрий Лукьянов, запасы разведаны на месторождении «Курасан».

«Хотим вдохнуть новую жизнь в месторождение. Разведаны запасы, которые можно разрабатывать. Готовится проектная документация, пройдут публичные слушания», — заявил URA.RU Лукьянов.

Изменения затронут «Западный Курасан» и «Южный Курасан». Их дальнейшая разработка создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления.

«Готовы рассказать людям, что планируется, дать ответы. Также мы выслушаем пожелания, которые сыграют важную роль в будущей разработке», — пояснил собеседник информагентства.

Слушания пройдут в первом полугодии. Время на подготовку взяли, поскольку 1 марта в РФ изменился порядок их проведения, в связи с чем потребовался дополнительный пакет документов. Как только они будут готовы, администрация Верхнеуральского района пригласит жителей.

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Челябинский золотодобытчик, холдинг «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») разведал новые запасы драгоценного металла и готовится к их разработке. Как URA.RU сообщил директор департамента проектно-изыскательских работ управляющей компании «ЮГК» Юрий Лукьянов, запасы разведаны на месторождении «Курасан». «Хотим вдохнуть новую жизнь в месторождение. Разведаны запасы, которые можно разрабатывать. Готовится проектная документация, пройдут публичные слушания», — заявил URA.RU Лукьянов. Изменения затронут «Западный Курасан» и «Южный Курасан». Их дальнейшая разработка создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления. «Готовы рассказать людям, что планируется, дать ответы. Также мы выслушаем пожелания, которые сыграют важную роль в будущей разработке», — пояснил собеседник информагентства. Слушания пройдут в первом полугодии. Время на подготовку взяли, поскольку 1 марта в РФ изменился порядок их проведения, в связи с чем потребовался дополнительный пакет документов. Как только они будут готовы, администрация Верхнеуральского района пригласит жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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