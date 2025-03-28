Вторым участником жуткой аварии возле «Таганского ряда» стал нелегал

Второй участник аварии (водитель Chery, уроженец Киргизии) возле «Таганского ряда» в Екатеринбурге, где сбили толпу пешеходов, находится в РФ незаконно. Его увезли в отдел полиции, сообщил источник URA.RU.
«На мужчину составили административный протокол. Сейчас он находится в спецпомещении для содержания задержанных», — сказал собеседник агентства.
ДТП произошло вечером 27 марта на Сортировке. По данным ГАИ, водитель белой BMW не предоставил преимущество Chery Arrizo и врезался. От удара иномарку отбросило на пешеходов. Пострадали четверо: братья (6 и 14 лет), 26-летняя девушка и 38-летний гражданин Китая. Врачи отпустили мальчиков домой, остальных госпитализировали.
Против водителя BMW возбудили уголовное дело. Он задержан.
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