Вторым участником жуткой аварии возле «Таганского ряда» стал нелегал

Нелегал попал в аварию на Сортировке в Екатеринбурге, где сбили толпу пешеходов
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП возле Таганского ряда. Екатеринбург
Мужчина попал в отдел полиции Фото:

Второй участник аварии (водитель Chery, уроженец Киргизии) возле «Таганского ряда» в Екатеринбурге, где сбили толпу пешеходов, находится в РФ незаконно. Его увезли в отдел полиции, сообщил источник URA.RU.

«На мужчину составили административный протокол. Сейчас он находится в спецпомещении для содержания задержанных», — сказал собеседник агентства.

ДТП произошло вечером 27 марта на Сортировке. По данным ГАИ, водитель белой BMW не предоставил преимущество Chery Arrizo и врезался. От удара иномарку отбросило на пешеходов. Пострадали четверо: братья (6 и 14 лет), 26-летняя девушка и 38-летний гражданин Китая. Врачи отпустили мальчиков домой, остальных госпитализировали.

Против водителя BMW возбудили уголовное дело. Он задержан.

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Второй участник аварии (водитель Chery, уроженец Киргизии) возле «Таганского ряда» в Екатеринбурге, где сбили толпу пешеходов, находится в РФ незаконно. Его увезли в отдел полиции, сообщил источник URA.RU. «На мужчину составили административный протокол. Сейчас он находится в спецпомещении для содержания задержанных», — сказал собеседник агентства. ДТП произошло вечером 27 марта на Сортировке. По данным ГАИ, водитель белой BMW не предоставил преимущество Chery Arrizo и врезался. От удара иномарку отбросило на пешеходов. Пострадали четверо: братья (6 и 14 лет), 26-летняя девушка и 38-летний гражданин Китая. Врачи отпустили мальчиков домой, остальных госпитализировали. Против водителя BMW возбудили уголовное дело. Он задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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