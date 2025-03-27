Суд оставил в силе приговор пермской чиновнице по делу о разодранной собаками пенсионерке

Кассационный суд в Челябинске не нашёл оснований для отмены или изменения обвинительного приговора Ольге Муравьевой. Ранее бывшую чиновницу администрации Перми признали виновной в нападении собак на пожилую женщину. Она была осуждена на полтора года условного заключения. Еще столько же ей дали испытательного срока с лишением права занимать должности в госвласти.
«Апелляция оставила приговор от апреля 2024 года в силе. Решением Ленинского районного суда Перми Муравьева была признана виновной в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей — халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ)», — сообщает «РБК Пермь».
Ранее URA.RU сообщало о том, что инцидент произошел в 2019 году вблизи жилого комплекса «Паруса над Камой». Гособвинение запрашивало для чиновницы три года колонии-поселения. Подсудимая своей вины не признавала. Пенсионерке Татьяне Емельяновой бездомные животные нанесли не менее 218 укусов, что и привело к ее гибели.
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