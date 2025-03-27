27 марта 2025

Суд оставил в силе приговор пермской чиновнице по делу о разодранной собаками пенсионерке

Сохранен приговор пермской чиновнице по делу о разодранной собаками пенсионерке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщине не удалось оспорить условный срок
Женщине не удалось оспорить условный срок Фото:

Кассационный суд в Челябинске не нашёл оснований для отмены или изменения обвинительного приговора Ольге Муравьевой. Ранее бывшую чиновницу администрации Перми признали виновной в нападении собак на пожилую женщину. Она была осуждена на полтора года условного заключения. Еще столько же ей дали испытательного срока с лишением права занимать должности в госвласти. 

«Апелляция оставила приговор от апреля 2024 года в силе. Решением Ленинского районного суда Перми Муравьева была признана виновной в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей — халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ)», — сообщает «РБК Пермь». 

Ранее URA.RU сообщало о том, что инцидент произошел в 2019 году вблизи жилого комплекса «Паруса над Камой». Гособвинение запрашивало для чиновницы три года колонии-поселения. Подсудимая своей вины не признавала. Пенсионерке Татьяне Емельяновой бездомные животные нанесли не менее 218 укусов, что и привело к ее гибели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кассационный суд в Челябинске не нашёл оснований для отмены или изменения обвинительного приговора Ольге Муравьевой. Ранее бывшую чиновницу администрации Перми признали виновной в нападении собак на пожилую женщину. Она была осуждена на полтора года условного заключения. Еще столько же ей дали испытательного срока с лишением права занимать должности в госвласти.  «Апелляция оставила приговор от апреля 2024 года в силе. Решением Ленинского районного суда Перми Муравьева была признана виновной в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей — халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ)», — сообщает «РБК Пермь».  Ранее URA.RU сообщало о том, что инцидент произошел в 2019 году вблизи жилого комплекса «Паруса над Камой». Гособвинение запрашивало для чиновницы три года колонии-поселения. Подсудимая своей вины не признавала. Пенсионерке Татьяне Емельяновой бездомные животные нанесли не менее 218 укусов, что и привело к ее гибели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...