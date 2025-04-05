Какими были первые дни свердловских губернаторов Куйвашева и Паслера: сравнение

Какими были первые дни губернаторов Куйвашева и Паслера: сравнение

06 апреля 2025 в 21:58 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев сразу же приступил работе, как только стал врио (фото 2012 года) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Первые рабочие дни нового свердловского губернатора Дениса Паслера разительно отличаются от того, как приступал к исполнению своих обязанностей его предшественник Евгений Куйвашев 13 лет назад. К такому выводу пришло URA.RU, подняв старые материалы и сравнив публичные повестки госслужащих. Куйвашев День первый К обязанностям врио губернатора Евгений Куйвашев приступил в понедельник, 14 мая. Он — до этого полпред президента РФ в УрФО — вышел из своего офиса (а точнее, дворца) на Добролюбова около 15:40, сделал общее фото с бывшими подчиненными, помахал рукой и направился на новое рабочее место — в резиденцию на улице Горького. Из сопровождения — лишь два охранника. Никаких машин со спецсигналами. Маршрут был такой: Добролюбова-Малышева-Исторический сквер-подземный переход-резиденция. На нового губернатора внимания никто не обращал, взгляд прохожих падал на него лишь из-за того, что шла фотосъемка. По пути Куйвашев здоровается с сотрудниками Госавтоинспекции, а на Плотинке обращает внимание на нетрезвого мужчину, который раздевается и направляется к воде. «Вот как так? — бросает в сердцах Куйвашев. — Центр города, а бомжи купаются». День второй «Единая Россия» начала консультации по формированию списка кандидатов на пост губернатора Свердловской области. Партийцы — по закону — должны были представить Путину три кандидатуры на пост главы региона. В этот день Куйвашева заметили вместе с его предшественником Александром Мишариным, но официально СМИ пригласили лишь на рабочую встречу нового губернатора с и. о. премьера Владимиром Власовым и первым замначальника ГУ МЧС по Свердловской области Валерием Устиновым. Куйвашев не стал занимать место во главе стола, а предпочел сесть напротив своих собеседников, задавая тем самым откровенный тон разговору. Речь шла о пожарах и противопожарном режиме, который отменили 10 мая. Куйвашев призвал коллег не расслабляться и быть готовыми к тому, что свердловчане будут чаще выезжать в лес, а значит необходим жесткий контроль со стороны компетентных органов. Тем временем руководители партийных фракций в заксобрании выдвинули будущему губернатору несколько условий: широкая презентация себя, своей команды и программы, обеспечение депутатского контроля за деятельностью областного правительства, обещание, что на посту он будет идти навстречу просьбам свердловчан и депутатского корпуса. День третий Куйвашев встретился с сенаторами Эдуардом Росселем и Аркадием Чернецким. Чернецкий и Куйвашев разговаривали около часа. После Чернецкий вышел к журналистам и отчитался, что с врио губернатора он обсуждал вопросы организации «Иннопрома», где ждали спикера Совфеда Валентину Матвиенко, а также «наиболее важные текущие проблемы», политические темы якобы не затрагивали. Чернецкий также назвал нового главу региона «цепким и хватким руководителем». Кроме этого, подчеркнул, что Куйвашев в курсе проблем с развитием дорог и конфликтных ситуациях, которые возникают между городом и областью. Россель же, поговорив с Куйвашевым, заявил: «Теперь есть смысл жить, есть смысл работать». Затем Куйвашев провел совещание по подготовке к новому отопительному сезону и дал понять, что намерен решить коммунальные проблемы в Екатеринбурге. Он познакомился с вице-мэром по ЖКХ Алексеем Кожемяко, первым вице-мэром Сергеем Швиндтом, и. о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым. А потом Куйвашев созвонился с президентом КХЛ Александром Медведевым. Собеседники обсуждали получение кредита, чтобы клуб «Автомобилист» остался в лиге. День четвертый Евгений Куйвашев принял первое публичное политическое решение. Подписано соглашение, которое определяло порядок управления неразграниченными землями в Екатеринбурге. Этот вопрос был одним из камней преткновения между городом и областью. Екатеринбуржцы планируют выйти на площадь Труда и провести пикет с названием «Нового губернатора выберем сами». Поучаствовать приглашали и самого Куйвашева, но он не отреагировал. День пятый Куйвашев провел закрытую рабочую встречу с руководством Екатеринбурга. На совещании обсудили текущее состояние дорог, планы по возведению новых развязок и путепроводов, необходимые объемы финансирования. На совещании также были сотрудники министерства транспорта Свердловской области. Еще в этот день новому губернатору доложили, что, когда власти Белоярского района узнали о планах строительства нового участка трассы Екатеринбург-Курган, перевели земли сельскохозяйственного назначения под строительство. Куйвашев поручил довести информацию до начальника регионального ГУ МВД Михаила Бородина. Паслер День первый Дениса Паслера Путин назначил врио губернатора 26 марта. 28-го, в пятницу, Паслер сложил полномочия главы Оренбуржья, передал дела преемнику и чартером вылетел в Екатеринбург. Здесь у него сначала состоялась встреча с полпредом Артемом Жогой. После они отправились в губернаторскую резиденцию, где Паслер выступил с приветственной речью перед свердловским истеблишментом. В ней он, в частности, поблагодарил Евгения Куйвашева за проделанную работу и сказал, что рассчитывает в работе на поддержку членов правительства. Со многими, уточнил Паслер, он знаком — еще со времен работы председателем правительства в 2012—2016 годы. Вечером новый губернатор отправился на хоккей, все так же в компании Жоги. На новой ледовой «УГМК-Арене» екатеринбургский «Автомобилист» сражался с «Ак Барсом». И победил. Артем Жога — первый, с кем встретился Паслер в Екатеринбурге Фото: telegram-канал «Свердловский пул» На представлении в губернаторской резиденции Фото: Илья Московец © URA.RU На фото Паслер в компании Жоги, его зама Сергея Рындина и политического вице-губернатора Олега Чемезова Фото: Размик Закарян © URA.RU День второй В понедельник, 31 марта, Паслер по ВКС принял участие в Совете при полпреде УрФО, где собираются главы уральских регионов. Ключевой темой стали образовательные программы по подготовке управленческих кадров среди бойцов СВО. Перед этим губернатор встретился с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, тот рассказал ему о ситуации в городе и первоочередных задачах. И подписал указ о создании призывной комиссии. Паслер принял участие в совете губернаторов при полпреде Фото: telegram-канал Дениса Паслера День третий Утром Денис Паслер приехал в родной Уральский государственный горный университет, которому пообещал поддержку. Здесь же он поприветствовал участников XXIII Уральской горнопромышленной декады, а после отправился на Уралмашзавод, которому активно помогал, еще когда был премьером. Как рассказывал URA.RU директор «УК «УЗТМ-Картэкс» Ян Центер, губернатору провели экскурсию и описали, как завод развивается. Также Паслер пообщался с рабочими. Денис Паслер на «Уралмашзаводе» Фото: telegram-канал «Свердловский пул» День четвертый В среду 2 апреля Паслер провел установочное совещание по подготовке к Единому дню голосования и пообщался отдельно с главой облизбиркома Еленой Клименко. В сентябре в Свердловской области запланированы три избирательные кампании: досрочные выборы губернатора, а также выборы депутатов думы в Махнево и довыборы депутатов думы Нижнетуринского городского округа. Затем Паслер вручил награды выдающимся уральцам. Причем сделал это в таком формате, что успел пообщаться с каждым. А вечером отчитался, что встретился с Мишариным, который сейчас является председателем совета директоров «Синара — Транспортные машины». Обсуждали строительство высокоскоростных электропоездов. На совещании по подготовке к выборам Фото: telegram-канал Дениса Паслера С Александром Мишариным Фото: telegram-канал Дениса Паслера День пятый В четверг 3 апреля состоялось открытие первого шахматного класса в Губернаторском лицее, где Паслер был с президентом областной шахматной федерации, основателем компании «Сима-ленд» Андреем Симановским. Днем Паслер провел первое заседание правительства. Сразу после — совещание по комплектованию ВС РФ контрактниками. URA.RU подробно рассказывало, кому и за что на этих встречах досталось от нового шефа. Вечером Паслер на хоккей, где встретился с президентом Континентальной хоккейной лиги Алексеем Морозовым. Договорились, что матч звезд КХЛ в 2026 году пройдет в Екатеринбурге на новой «УГМК-Арене». На заседании правительства Фото: telegram-канал Дениса Паслера Первый ход в партии сделал и сам Паслер Фото: telegram-канал Дениса Паслера Слева направо: Алексей Морозов, Денис Паслер, Вячеслав Потехин — бывший президент «Автомобилиста» День шестой Ключевым публичным мероприятием в пятницу, 4 апреля, для Паслера стал годовой съезд Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, негласно именуемого «клубом олигархов». Встреча прошла на площадке СвЖД. Паслер в компании мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной сперва возложил цветы к мемориалу железнодорожников, затем ему и президенту РСПП Александру Шохину провели экскурсию по депо, а после началось собрание. Среди докладчиков был брат министра обороны РФ Дмитрий Белоусов, заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. В этот же день Паслер приветствовал председателей территориальных избирательных комиссий региона, которые приехали на семинар на площадку УрФУ. С президентом СОСПП Дмитрием Пумпянским Фото: Илья Московец © URA.RU На встрече с председателями ТИК Фото: telegram-канал «Свердловский пул» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первые рабочие дни нового свердловского губернатора Дениса Паслера разительно отличаются от того, как приступал к исполнению своих обязанностей его предшественник Евгений Куйвашев 13 лет назад. К такому выводу пришло URA.RU, подняв старые материалы и сравнив публичные повестки госслужащих. День первый К обязанностям врио губернатора Евгений Куйвашев приступил в понедельник, 14 мая. Он — до этого полпред президента РФ в УрФО — вышел из своего офиса (а точнее, дворца) на Добролюбова около 15:40, сделал общее фото с бывшими подчиненными, помахал рукой и направился на новое рабочее место — в резиденцию на улице Горького. Из сопровождения — лишь два охранника. Никаких машин со спецсигналами. Маршрут был такой: Добролюбова-Малышева-Исторический сквер-подземный переход-резиденция. На нового губернатора внимания никто не обращал, взгляд прохожих падал на него лишь из-за того, что шла фотосъемка. По пути Куйвашев здоровается с сотрудниками Госавтоинспекции, а на Плотинке обращает внимание на нетрезвого мужчину, который раздевается и направляется к воде. «Вот как так? — бросает в сердцах Куйвашев. — Центр города, а бомжи купаются». День второй «Единая Россия» начала консультации по формированию списка кандидатов на пост губернатора Свердловской области. Партийцы — по закону — должны были представить Путину три кандидатуры на пост главы региона. В этот день Куйвашева заметили вместе с его предшественником Александром Мишариным, но официально СМИ пригласили лишь на рабочую встречу нового губернатора с и. о. премьера Владимиром Власовым и первым замначальника ГУ МЧС по Свердловской области Валерием Устиновым. Куйвашев не стал занимать место во главе стола, а предпочел сесть напротив своих собеседников, задавая тем самым откровенный тон разговору. Речь шла о пожарах и противопожарном режиме, который отменили 10 мая. Куйвашев призвал коллег не расслабляться и быть готовыми к тому, что свердловчане будут чаще выезжать в лес, а значит необходим жесткий контроль со стороны компетентных органов. Тем временем руководители партийных фракций в заксобрании выдвинули будущему губернатору несколько условий: широкая презентация себя, своей команды и программы, обеспечение депутатского контроля за деятельностью областного правительства, обещание, что на посту он будет идти навстречу просьбам свердловчан и депутатского корпуса. Куйвашев встретился с сенаторами Эдуардом Росселем и Аркадием Чернецким. Чернецкий и Куйвашев разговаривали около часа. После Чернецкий вышел к журналистам и отчитался, что с врио губернатора он обсуждал вопросы организации «Иннопрома», где ждали спикера Совфеда Валентину Матвиенко, а также «наиболее важные текущие проблемы», политические темы якобы не затрагивали. Чернецкий также назвал нового главу региона «цепким и хватким руководителем». Кроме этого, подчеркнул, что Куйвашев в курсе проблем с развитием дорог и конфликтных ситуациях, которые возникают между городом и областью. Россель же, поговорив с Куйвашевым, заявил: «Теперь есть смысл жить, есть смысл работать». Затем Куйвашев провел совещание по подготовке к новому отопительному сезону и дал понять, что намерен решить коммунальные проблемы в Екатеринбурге. Он познакомился с вице-мэром по ЖКХ Алексеем Кожемяко, первым вице-мэром Сергеем Швиндтом, и. о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым. А потом Куйвашев созвонился с президентом КХЛ Александром Медведевым. Собеседники обсуждали получение кредита, чтобы клуб «Автомобилист» остался в лиге. День четвертый Евгений Куйвашев принял первое публичное политическое решение. Подписано соглашение, которое определяло порядок управления неразграниченными землями в Екатеринбурге. Этот вопрос был одним из камней преткновения между городом и областью. Екатеринбуржцы планируют выйти на площадь Труда и провести пикет с названием «Нового губернатора выберем сами». Поучаствовать приглашали и самого Куйвашева, но он не отреагировал. День пятый Куйвашев провел закрытую рабочую встречу с руководством Екатеринбурга. На совещании обсудили текущее состояние дорог, планы по возведению новых развязок и путепроводов, необходимые объемы финансирования. На совещании также были сотрудники министерства транспорта Свердловской области. Еще в этот день новому губернатору доложили, что, когда власти Белоярского района узнали о планах строительства нового участка трассы Екатеринбург-Курган, перевели земли сельскохозяйственного назначения под строительство. Куйвашев поручил довести информацию до начальника регионального ГУ МВД Михаила Бородина. День первый Дениса Паслера Путин назначил врио губернатора 26 марта. 28-го, в пятницу, Паслер сложил полномочия главы Оренбуржья, передал дела преемнику и чартером вылетел в Екатеринбург. Здесь у него сначала состоялась встреча с полпредом Артемом Жогой. После они отправились в губернаторскую резиденцию, где Паслер выступил с приветственной речью перед свердловским истеблишментом. В ней он, в частности, поблагодарил Евгения Куйвашева за проделанную работу и сказал, что рассчитывает в работе на поддержку членов правительства. Со многими, уточнил Паслер, он знаком — еще со времен работы председателем правительства в 2012—2016 годы. Вечером новый губернатор отправился на хоккей, все так же в компании Жоги. На новой ледовой «УГМК-Арене» екатеринбургский «Автомобилист» сражался с «Ак Барсом». И победил. День второй В понедельник, 31 марта, Паслер по ВКС принял участие в Совете при полпреде УрФО, где собираются главы уральских регионов. Ключевой темой стали образовательные программы по подготовке управленческих кадров среди бойцов СВО. Перед этим губернатор встретился с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, тот рассказал ему о ситуации в городе и первоочередных задачах. И подписал указ о создании призывной комиссии. День третий Утром Денис Паслер приехал в родной Уральский государственный горный университет, которому пообещал поддержку. Здесь же он поприветствовал участников XXIII Уральской горнопромышленной декады, а после отправился на Уралмашзавод, которому активно помогал, еще когда был премьером. Как рассказывал URA.RU директор «УК «УЗТМ-Картэкс» Ян Центер, губернатору провели экскурсию и описали, как завод развивается. Также Паслер пообщался с рабочими. День четвертый В среду 2 апреля Паслер провел установочное совещание по подготовке к Единому дню голосования и пообщался отдельно с главой облизбиркома Еленой Клименко. В сентябре в Свердловской области запланированы три избирательные кампании: досрочные выборы губернатора, а также выборы депутатов думы в Махнево и довыборы депутатов думы Нижнетуринского городского округа. Затем Паслер вручил награды выдающимся уральцам. Причем сделал это в таком формате, что успел пообщаться с каждым. А вечером отчитался, что встретился с Мишариным, который сейчас является председателем совета директоров «Синара — Транспортные машины». Обсуждали строительство высокоскоростных электропоездов. День пятый В четверг 3 апреля состоялось открытие первого шахматного класса в Губернаторском лицее, где Паслер был с президентом областной шахматной федерации, основателем компании «Сима-ленд» Андреем Симановским. Днем Паслер провел первое заседание правительства. Сразу после — совещание по комплектованию ВС РФ контрактниками. URA.RU подробно рассказывало, кому и за что на этих встречах досталось от нового шефа. Вечером Паслер на хоккей, где встретился с президентом Континентальной хоккейной лиги Алексеем Морозовым. Договорились, что матч звезд КХЛ в 2026 году пройдет в Екатеринбурге на новой «УГМК-Арене». Ключевым публичным мероприятием в пятницу, 4 апреля, для Паслера стал годовой съезд Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, негласно именуемого «клубом олигархов». Встреча прошла на площадке СвЖД. Паслер в компании мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной сперва возложил цветы к мемориалу железнодорожников, затем ему и президенту РСПП Александру Шохину провели экскурсию по депо, а после началось собрание. Среди докладчиков был брат министра обороны РФ Дмитрий Белоусов, заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. В этот же день Паслер приветствовал председателей территориальных избирательных комиссий региона, которые приехали на семинар на площадку УрФУ.