За день от нового свердловского губернатора досталось трем министрам

Денис Паслер отчитал главу МОБа Кудрявцева за расслабленность на совещании

04 апреля 2025 в 09:40 Размер текста - 17 +

Денис Паслер провел первое заседание правительства 3 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер с первых дней правления дает понять окружению, что, как раньше, не будет. Он кардинально поменял формат заседаний областного кабмина и жестко спросил сразу с нескольких топ-чиновников. Одному из них досталось за расслабленность. А под конец дня Паслер собрал обещания с силовиков. Подробнее — в материале URA.RU. Новые аппаратные традиции URA.RU анонсировало 31 марта. Паслер решил, что правительство теперь будет собираться в Белом доме в полном составе (раньше губернатор и его замы подключались из резиденции на Горького), а по ВКС в заседаниях теперь будут участвовать еще и мэры — чтобы погружались в реальную повестку. Им даже позволили задавать вопросы, участвовать в дискуссиях. А время заседаний перенесли с 10:00 на 14:00. В окружении Паслера объясняли, что он хочет более тщательно готовиться к совещаниям, читать документы. Денис Паслер был председателем правительства с 2012-го по 2016 годы telegram-канал Дениса Паслера Один из участников заседания 3 апреля разницу увидел сразу. «Раньше было очень быстро: заслушали [доклад]-приняли [постановление], заслушали-приняли. Все ведь заранее обсуждается. Сейчас: „Нет, подождите, давайте разбираться. А вот это почему? А это? А какое мнение у министра?“» — передает подход Паслера областной чиновник. Так губернатор поступил, например, со своим первым замом Алексеем Шмыковым. Тот вместе с министром промышленности Сергеем Пересторониным докладывал о подготовке кадров по программам среднего профессионального образования. Паслер начал погружаться в детали и поставил Шмыкова в не совсем удобное положение. «Уточнил по цифрам, какой-то совсем узкий момент, нормальный человек такие данные в голове не держит. Понятно, что Шмыков не смог сразу ответить. Но пошел к минобру и минут через десять исправился», — поделился второй источник URA.RU. Главе минсельхоза Анне Кузнецовой было сложнее. Старожил кабмина утверждает, что отклонение уже прошедшего предварительные согласования проекта решения — явление крайне редкое. Анна Кузнецова в начале 2024-го была на грани отставки Фото: Размик Закарян © URA.RU «Поставил задачу перед МинАПК доработать механизм предоставления субсидий производителям картофеля. С 2025 года помимо выполнения показателя по объему производства и реализации картофеля, получатели господдержки должны будут обеспечить средний уровень зарплаты не ниже среднеотраслевой на своих предприятиях. Это нововведение позволит не только поддержать производителей картофеля на Среднем Урале, но и поднять уровень жизни на селе», — рассказал Паслер в своем telegram-канале. Исполняющего обязанности министра ЖКХ Алексея Рубцова Паслер, запомнил третий анонимный собеседник агентства, попросил объяснить, по каким критериям одни города получают субсидии на ремонты и строительство новых сетей, а другие остаются без денег. «Рубцов попытался что-то сказать про обеспеченность социальной инфраструктурой, но Паслера этот ответ не устроил», — рассказал источник. «Ни разу голос не повысил, но всех повоспитывал», — лаконично подвел итоги первого собрания кабмина под руководством Паслера еще один собеседник URA.RU. «Очень жесткий, требовательный, въедливый. Никаких лишних слов», — описал управленческий стиль нового губернатора источник. Денис Паслер подтвердил репутацию «очень конкретного» руководителя Фото: Илья Московец © URA.RU Сразу после заседания кабмина Паслер удивил еще раз — собрав совещание на тему привлечения добровольцев-контрактников в ряды ВС РФ. Его предшественник Евгений Куйвашев предпочитал делегировать вопрос своему заму Василию Козлову. Паслер обозначил, что ситуация непростая (регион — в числе аутсайдеров по выполнению KPI), проверил, какие меры предпринимают чиновники на местах, и взял определенные обязательства с силовиков (они прежде в подобных встречах не участвовали) и военкома Юрия Аксенова. «Все цифры губернатор записывал, сказал, что лично будет проверять», — отметил для себя свидетель. Известно также, что Паслер рекомендовал Аксенову сформировать вместе с муниципальными служащими специальные группы, которые будут ездить по свердловским воинским частям (общаться со срочниками) и новым регионам РФ, где дислоцированы мобилизованные в 2022-м свердловчане (чтобы склонять их к заключению контрактов с ВС РФ — а они есть не у всех). Министр общественной безопасности Александр Кудрявцев возмутил Паслера своей расслабленностью. «А чего вы улыбаетесь?» — якобы одернул Кудрявцева новый шеф. Но пока простил. Врио губернатора Паслер был назначен президентом РФ Владимиром Путиным 26 марта. Все новости о смене власти в регионе — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер с первых дней правления дает понять окружению, что, как раньше, не будет. Он кардинально поменял формат заседаний областного кабмина и жестко спросил сразу с нескольких топ-чиновников. Одному из них досталось за расслабленность. А под конец дня Паслер собрал обещания с силовиков. Подробнее — в материале URA.RU. Новые аппаратные традиции URA.RU анонсировало 31 марта. Паслер решил, что правительство теперь будет собираться в Белом доме в полном составе (раньше губернатор и его замы подключались из резиденции на Горького), а по ВКС в заседаниях теперь будут участвовать еще и мэры — чтобы погружались в реальную повестку. Им даже позволили задавать вопросы, участвовать в дискуссиях. А время заседаний перенесли с 10:00 на 14:00. В окружении Паслера объясняли, что он хочет более тщательно готовиться к совещаниям, читать документы. Один из участников заседания 3 апреля разницу увидел сразу. «Раньше было очень быстро: заслушали [доклад]-приняли [постановление], заслушали-приняли. Все ведь заранее обсуждается. Сейчас: „Нет, подождите, давайте разбираться. А вот это почему? А это? А какое мнение у министра?“» — передает подход Паслера областной чиновник. Так губернатор поступил, например, со своим первым замом Алексеем Шмыковым. Тот вместе с министром промышленности Сергеем Пересторониным докладывал о подготовке кадров по программам среднего профессионального образования. Паслер начал погружаться в детали и поставил Шмыкова в не совсем удобное положение. «Уточнил по цифрам, какой-то совсем узкий момент, нормальный человек такие данные в голове не держит. Понятно, что Шмыков не смог сразу ответить. Но пошел к минобру и минут через десять исправился», — поделился второй источник URA.RU. Главе минсельхоза Анне Кузнецовой было сложнее. Старожил кабмина утверждает, что отклонение уже прошедшего предварительные согласования проекта решения — явление крайне редкое. «Поставил задачу перед МинАПК доработать механизм предоставления субсидий производителям картофеля. С 2025 года помимо выполнения показателя по объему производства и реализации картофеля, получатели господдержки должны будут обеспечить средний уровень зарплаты не ниже среднеотраслевой на своих предприятиях. Это нововведение позволит не только поддержать производителей картофеля на Среднем Урале, но и поднять уровень жизни на селе», — рассказал Паслер в своем telegram-канале. Исполняющего обязанности министра ЖКХ Алексея Рубцова Паслер, запомнил третий анонимный собеседник агентства, попросил объяснить, по каким критериям одни города получают субсидии на ремонты и строительство новых сетей, а другие остаются без денег. «Рубцов попытался что-то сказать про обеспеченность социальной инфраструктурой, но Паслера этот ответ не устроил», — рассказал источник. «Ни разу голос не повысил, но всех повоспитывал», — лаконично подвел итоги первого собрания кабмина под руководством Паслера еще один собеседник URA.RU. «Очень жесткий, требовательный, въедливый. Никаких лишних слов», — описал управленческий стиль нового губернатора источник. Сразу после заседания кабмина Паслер удивил еще раз — собрав совещание на тему привлечения добровольцев-контрактников в ряды ВС РФ. Его предшественник Евгений Куйвашев предпочитал делегировать вопрос своему заму Василию Козлову. Паслер обозначил, что ситуация непростая (регион — в числе аутсайдеров по выполнению KPI), проверил, какие меры предпринимают чиновники на местах, и взял определенные обязательства с силовиков (они прежде в подобных встречах не участвовали) и военкома Юрия Аксенова. «Все цифры губернатор записывал, сказал, что лично будет проверять», — отметил для себя свидетель. Известно также, что Паслер рекомендовал Аксенову сформировать вместе с муниципальными служащими специальные группы, которые будут ездить по свердловским воинским частям (общаться со срочниками) и новым регионам РФ, где дислоцированы мобилизованные в 2022-м свердловчане (чтобы склонять их к заключению контрактов с ВС РФ — а они есть не у всех). Министр общественной безопасности Александр Кудрявцев возмутил Паслера своей расслабленностью. «А чего вы улыбаетесь?» — якобы одернул Кудрявцева новый шеф. Но пока простил. Врио губернатора Паслер был назначен президентом РФ Владимиром Путиным 26 марта. Все новости о смене власти в регионе — в сюжете URA.RU.