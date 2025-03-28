Россияне сметают с полок консервы

Аналитики Nielsen: продажи консервов выросли за год на 18,5%
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Россияне стали чаще скупать консервы, отмечают аналитики
Россияне стали чаще скупать консервы, отмечают аналитики Фото:

Аналитики Nielsen зафиксировали значительный рост продаж консервов в России в период с марта 2024 года по февраль 2025 года. По их данным, натуральные продажи увеличились на 18,5%, а денежные — на 25%. В большинстве своем отмечают повышение спроса именно на мясные консервы. 

«Натуральные продажи увеличились на 18,5%, а денежные — на 25%. При этом рыбные консервы, напротив, продолжают терять покупателей (–4,8% в натуральном выражении)», — приводят данные аналитики. Вместе со спросом растет не только предложение, но и цена на соответствующую продукцию. 

Эксперты связывают сдвиг в предпочтениях потребителей с несколькими ключевыми факторами. В первую очередь — изменение отношения россиян к подобной продукции в принципе. Консервы перестают ассоциироваться только с тушенкой в глазах потребителей. 

Кроме того, отмечается тенденция увеличения производства мясных консервов, которое в 2024 году выросло на 4,5%, достигнув объема в 913,3 млн банок. При этом ассортимент мясных консервов расширился за счет добавления премиальных продуктов, таких как изделия из индейки, баранины, утки, а также готовые блюда и паштеты. Недавно россиян предупреждали о скором подорожании колбасы

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Аналитики Nielsen зафиксировали значительный рост продаж консервов в России в период с марта 2024 года по февраль 2025 года. По их данным, натуральные продажи увеличились на 18,5%, а денежные — на 25%. В большинстве своем отмечают повышение спроса именно на мясные консервы.  «Натуральные продажи увеличились на 18,5%, а денежные — на 25%. При этом рыбные консервы, напротив, продолжают терять покупателей (–4,8% в натуральном выражении)», — приводят данные аналитики. Вместе со спросом растет не только предложение, но и цена на соответствующую продукцию.  Эксперты связывают сдвиг в предпочтениях потребителей с несколькими ключевыми факторами. В первую очередь — изменение отношения россиян к подобной продукции в принципе. Консервы перестают ассоциироваться только с тушенкой в глазах потребителей.  Кроме того, отмечается тенденция увеличения производства мясных консервов, которое в 2024 году выросло на 4,5%, достигнув объема в 913,3 млн банок. При этом ассортимент мясных консервов расширился за счет добавления премиальных продуктов, таких как изделия из индейки, баранины, утки, а также готовые блюда и паштеты. Недавно россиян предупреждали о скором подорожании колбасы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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