Россияне сметают с полок консервы

Аналитики Nielsen зафиксировали значительный рост продаж консервов в России в период с марта 2024 года по февраль 2025 года. По их данным, натуральные продажи увеличились на 18,5%, а денежные — на 25%. В большинстве своем отмечают повышение спроса именно на мясные консервы.
«Натуральные продажи увеличились на 18,5%, а денежные — на 25%. При этом рыбные консервы, напротив, продолжают терять покупателей (–4,8% в натуральном выражении)», — приводят данные аналитики. Вместе со спросом растет не только предложение, но и цена на соответствующую продукцию.
Эксперты связывают сдвиг в предпочтениях потребителей с несколькими ключевыми факторами. В первую очередь — изменение отношения россиян к подобной продукции в принципе. Консервы перестают ассоциироваться только с тушенкой в глазах потребителей.
Кроме того, отмечается тенденция увеличения производства мясных консервов, которое в 2024 году выросло на 4,5%, достигнув объема в 913,3 млн банок. При этом ассортимент мясных консервов расширился за счет добавления премиальных продуктов, таких как изделия из индейки, баранины, утки, а также готовые блюда и паштеты. Недавно россиян предупреждали о скором подорожании колбасы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.