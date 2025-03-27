На вакансии за 3000 долларов в Иордании позвали жительниц челябинского Копейска

Жительниц Копейска (город-спутник Челябинска) приглашают работать в хостес в Иорданию за 3000 долларов в месяц. Об этом сообщают местные группы в соцсетях.
«Рамадан заканчивается — ваша новая жизнь начинается в Иордании. Зарплата от 3000$. Успейте забронировать свое место и уже через пару дней можете оказаться в Аммане, погруженные в атмосферу восточного лета!» — сообщает паблик «Работа Копейск».
По информации объявления, доход составит от трех тысяч долларов, при этом заработок сдельный. Он зависит от количества напитков, которое заказывают гости ночного клуба.
Возраст претенденток должен быть от 18 до 35 лет. Также среди требований ухоженная и привлекательная внешность, отсутствие лишнего веса, умение поддержать разговор, легкая харизма и готовность действовать, а не ждать «идеального момента». Девушкам обещают безопасность, проживание в апартаментах на двух человек и контракт сроком от двух месяцев до года. Также организаторы обещают решить вопросы дороги и прохождения погранконтроля.
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