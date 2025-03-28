В Минобороны РФ показали видео с ударом ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа»

ВСУ ударили РСЗО HIMARS по энергообъекту в Курской области
новость из сюжетаВС России выдавливают ВСУ из Курской области
Украинские военные 28 марта нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Объект оказался практически уничтожен. В Минобороны России предоставили соответствующие кадры.
Предварительно, удар был нанесен снарядами РСЗО HIMARS. В результате этого вспыхнул пожар, в связи с чем объект был почти полностью уничтожен, заявили в оборонном ведомстве.
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