В Минобороны РФ показали видео с ударом ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа»

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ВСУ ударили РСЗО HIMARS по энергообъекту в Курской области
ВСУ ударили РСЗО HIMARS по энергообъекту в Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Украинские военные 28 марта нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Объект оказался практически уничтожен. В Минобороны России предоставили соответствующие кадры. 

Предварительно, удар был нанесен снарядами РСЗО HIMARS. В результате этого вспыхнул пожар, в связи с чем объект был почти полностью уничтожен, заявили в оборонном ведомстве. 

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Украинские военные 28 марта нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Объект оказался практически уничтожен. В Минобороны России предоставили соответствующие кадры.  Предварительно, удар был нанесен снарядами РСЗО HIMARS. В результате этого вспыхнул пожар, в связи с чем объект был почти полностью уничтожен, заявили в оборонном ведомстве. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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