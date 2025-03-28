Уволены все советники свердловского экс-губернатора Куйвашева

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Академический районный суд. Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев ушел в отставку 26 марта Фото:
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Смена губернатора в Свердловской области

В связи с отставкой Евгения Куйвашева уволены все его советники (их контракты «привязаны» к полномочиям главы региона). У Куйвашева было около 40 советников — до десяти штатных и до 30 общественных (то есть без зарплаты). Это в основном бывшие чиновники, силовики и околополитические деятели. Реальным влиянием на первое лицо обладали единицы.

«Кого-то [врио губернатора Денис] Паслер, может, оставит», — допускает источник URA.RU. Отставку Куйвашев президент РФ Владимир Путин принял 26 марта. 28 марта Паслера представят екатеринбургскому истеблишменту. Он летит в Екатеринбург прямо сейчас.

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В связи с отставкой Евгения Куйвашева уволены все его советники (их контракты «привязаны» к полномочиям главы региона). У Куйвашева было около 40 советников — до десяти штатных и до 30 общественных (то есть без зарплаты). Это в основном бывшие чиновники, силовики и околополитические деятели. Реальным влиянием на первое лицо обладали единицы. «Кого-то [врио губернатора Денис] Паслер, может, оставит», — допускает источник URA.RU. Отставку Куйвашев президент РФ Владимир Путин принял 26 марта. 28 марта Паслера представят екатеринбургскому истеблишменту. Он летит в Екатеринбург прямо сейчас.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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