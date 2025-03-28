Новый губернатор Паслер прилетел в Екатеринбург

Денис Паслер стал врио губернатора 26 марта
новость из сюжетаСмена губернатора в Свердловской области
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прилетел в Екатеринбург — чартерным рейсом. На это указывают данные с сайта Flightradar24, отслеживающего перемещения воздушных судов.
Через полчаса у Паслера должна начаться встреча с чиновниками, депутатами и силовиками. URA.RU следит за этим событием в режиме онлайн.
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