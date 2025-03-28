Новый губернатор Паслер прилетел в Екатеринбург

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Семинар-совещание в "Мастерской управления Сенеж", мозговой штурм. Московская область, портрет, паслер денис
Денис Паслер стал врио губернатора 26 марта Фото:
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Смена губернатора в Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прилетел в Екатеринбург — чартерным рейсом. На это указывают данные с сайта Flightradar24, отслеживающего перемещения воздушных судов.

Через полчаса у Паслера должна начаться встреча с чиновниками, депутатами и силовиками. URA.RU следит за этим событием в режиме онлайн.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прилетел в Екатеринбург — чартерным рейсом. На это указывают данные с сайта Flightradar24, отслеживающего перемещения воздушных судов. Через полчаса у Паслера должна начаться встреча с чиновниками, депутатами и силовиками. URA.RU следит за этим событием в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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