Источник: главред «Вечерних ведомостей» сбежал от полиции в Екатеринбурге

Главред екатеринбургской интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников по пути в управление МВД якобы сбежал от сотрудников полиции, рассказал URA.RU источник в силовой среде. На журналиста хотели составить протокол об административном нарушении и отвезти в суд.
«Когда они приехали на Фрунзе, 74, Постников открыл дверь и побежал. Сейчас его ищут», — сказал собеседник агентства.
Защита Постникова опровергает заявление о побеге. «Владислав не стал участвовать в оформлении протокола, поскольку официально его не вызывали. Когда его в установленном порядке вызовут, тогда он явится. Протоколы доставления [в полицию] и задержания не составлялись», — отметил адвокат Георгий Краснов.
Другой адвокат Екатерина Кувалдина заявила, что Постников с 11 часов 28 марта должен был освободиться из тагильского спецприемника (истек срок ареста, который избрал суд). «При применении к нему меры обеспечения по делу как доставление, полицейские обязаны были составить соответствующий протокол о доставлении, копию которого по просьбе Владиславу должны были вручить ему. Также в случае с административным задержанием. Однако этого сделано не было», — сообщила Кувалдина.
Первый раз журналиста задержали 28 февраля возле редакции. Тогда его обвинили в публичной демонстрации экстремистской символики — логотипа «Штаба Навального» (признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен). 1 марта Владислава арестовали на две недели. Наказание он отбывал в спецприемнике Нижнего Тагила.
Освободившись (14 марта), его задержали на выходе из учреждения. И снова вменили административную статью о демонстрации экстремистской символики. Тагильский суд вновь арестовал его на 14 суток. Всю информацию по теме URA.RU собирает в этом сюжете.
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