Преподавателя курганского колледжа подозревают в получении взятки

Преподавателя Курганского базового медицинского колледжа подозревают в получении взятки, но она продолжает работать. Студентам аннулировали результаты экзамена и зачета, которые принимала женщина, и вызывают на допросы. Об этом URA.RU рассказал источник, связанный со сферой образования.
«В Курганском базовом медицинском колледже преподавателя Т. поймали при получении взятки за экзамен. Возбуждено дело. С января студентов разных групп вызывают на допросы в полицию, заводят уголовные дела о даче взятки. При этом преподаватель продолжала работать и планировала войти в состав комиссии по приему экзаменов. В марте ее хотели отстранить от работы, однако она ушла на больничный. Студентам аннулировали результаты экзамена и зачета», — рассказал источник.
Официального подтверждения информации об уголовном деле пока нет, но источник из правоохранительных органов подтвердил разбирательство. По неофициальным данным, делом занимается структура по расследованию экономических преступлений. URA.RU направило запрос в УМВД по Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Директор Курганского базового медицинского колледжа Татьяна Дерябина рекомендовала корреспонденту обратиться за комментарием в компетентные органы. Редакция также направила запрос в департамент здравоохранения региона.
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