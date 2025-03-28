«Принудили уйти»: в свердловском правительстве первая отставка после смены губернатора

Глава департамента противодействия коррупции Свердловской области Ильхам Ширалиев подал в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к кабмину. Он был человеком из команды бывшего губернатора Евгения Куйвашева, которого 26 марта сменил Денис Паслер, но увольнение с этой перестановкой, по данным агентства, не связано: Ширалиев написал заявление раньше.
«Ширалиев в отпуске до 28 марта, то есть сегодняшнего дня, потом уходит в отставку. Его принудили уйти», — кратко пояснил собеседник агентства. Ранее в рубрике «Инсайды» URA.RU писало, что смещение Ширалиева лоббировал руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области, замгубернатора Иван Детченя.
На свою должность Ширалиев был назначен экс-губернатором Куйвашевым в 2022 году. До этого занимал посты директора Контрольного департамента губернатора и правительства региона, замруководителя администрации губернатора — директора департамента кадровой политики и контроля.
Кто займет его место, пока неизвестно. Как сообщало URA.RU, в кресло главы антикоррупционного департамента может сесть Роман Тараборин, который сейчас возглавляет управление архивами.
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