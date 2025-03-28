«Принудили уйти»: в свердловском правительстве первая отставка после смены губернатора

Глава свердловского антикоррупционного департамента Ширалиев подал в отставку

28 марта 2025 в 16:50 Размер текста - 17 +

Ильхам Ширалиев покинет пост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Глава департамента противодействия коррупции Свердловской области Ильхам Ширалиев подал в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к кабмину. Он был человеком из команды бывшего губернатора Евгения Куйвашева, которого 26 марта сменил Денис Паслер, но увольнение с этой перестановкой, по данным агентства, не связано: Ширалиев написал заявление раньше. «Ширалиев в отпуске до 28 марта, то есть сегодняшнего дня, потом уходит в отставку. Его принудили уйти», — кратко пояснил собеседник агентства. Ранее в рубрике «Инсайды» URA.RU писало, что смещение Ширалиева лоббировал руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области, замгубернатора Иван Детченя. На свою должность Ширалиев был назначен экс-губернатором Куйвашевым в 2022 году. До этого занимал посты директора Контрольного департамента губернатора и правительства региона, замруководителя администрации губернатора — директора департамента кадровой политики и контроля. Кто займет его место, пока неизвестно. Как сообщало URA.RU, в кресло главы антикоррупционного департамента может сесть Роман Тараборин, который сейчас возглавляет управление архивами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава департамента противодействия коррупции Свердловской области Ильхам Ширалиев подал в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к кабмину. Он был человеком из команды бывшего губернатора Евгения Куйвашева, которого 26 марта сменил Денис Паслер, но увольнение с этой перестановкой, по данным агентства, не связано: Ширалиев написал заявление раньше. «Ширалиев в отпуске до 28 марта, то есть сегодняшнего дня, потом уходит в отставку. Его принудили уйти», — кратко пояснил собеседник агентства. Ранее в рубрике «Инсайды» URA.RU писало, что смещение Ширалиева лоббировал руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области, замгубернатора Иван Детченя. На свою должность Ширалиев был назначен экс-губернатором Куйвашевым в 2022 году. До этого занимал посты директора Контрольного департамента губернатора и правительства региона, замруководителя администрации губернатора — директора департамента кадровой политики и контроля. Кто займет его место, пока неизвестно. Как сообщало URA.RU, в кресло главы антикоррупционного департамента может сесть Роман Тараборин, который сейчас возглавляет управление архивами.