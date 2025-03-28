Эрдоган сказал, что поддержит Путина и Трампа по вопросу Черного моря

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Путин и Эрдоган провели переговоры по вопросу соглашения по Черному морю (архивное фото)
Путин и Эрдоган провели переговоры по вопросу соглашения по Черному морю (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В ходе телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана второй выразил поддержку России и американскому лидеру Дональду Трампу по вопросу «Черноморских инициатив». Об этом сообщили в Кремле. 

«Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу и готовность турецкой стороны содействовать продвижению „Черноморской сделки“», — говорится в сообщении Кремля. Возобновление «Черноморских инициатив» направлено на обеспечение безопасности морских путей и устранение барьеров для экспорта российских продуктов питания и удобрений из портов Украины через акваторию моря. Сделка была впервые согласована в июле 2022 года при участии Турции и Секретариата ООН, однако ее так и не реализовали.

Также в ходе беседы были рассмотрены ключевые аспекты дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в различных сферах, в том числе в реализации стратегических проектов в сфере энергетики. Путин и Эрдоган отметили положительную динамику в двусторонних отношениях и увеличение объема торговли между странами.

Кроме того, российский лидер поделился оценками по поводу текущего состояния диалога с США, направленного на мирное урегулирование конфликта на Украине и нормализацию отношений между Россией и Америкой. В частности, обсуждались результаты недавних переговоров в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где была достигнута договоренность о моратории на удары по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины на 30 дней. При этом Владимир Путин обратил внимание на продолжающиеся провокационные действия со стороны киевского режима, которые нарушают достигнутые договоренности. 

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В ходе телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана второй выразил поддержку России и американскому лидеру Дональду Трампу по вопросу «Черноморских инициатив». Об этом сообщили в Кремле.  «Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу и готовность турецкой стороны содействовать продвижению „Черноморской сделки“», — говорится в сообщении Кремля. Возобновление «Черноморских инициатив» направлено на обеспечение безопасности морских путей и устранение барьеров для экспорта российских продуктов питания и удобрений из портов Украины через акваторию моря. Сделка была впервые согласована в июле 2022 года при участии Турции и Секретариата ООН, однако ее так и не реализовали. Также в ходе беседы были рассмотрены ключевые аспекты дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в различных сферах, в том числе в реализации стратегических проектов в сфере энергетики. Путин и Эрдоган отметили положительную динамику в двусторонних отношениях и увеличение объема торговли между странами. Кроме того, российский лидер поделился оценками по поводу текущего состояния диалога с США, направленного на мирное урегулирование конфликта на Украине и нормализацию отношений между Россией и Америкой. В частности, обсуждались результаты недавних переговоров в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где была достигнута договоренность о моратории на удары по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины на 30 дней. При этом Владимир Путин обратил внимание на продолжающиеся провокационные действия со стороны киевского режима, которые нарушают достигнутые договоренности. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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