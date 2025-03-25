Исключение ударов в Черном море и частичное возвращение SWIFT: итоги переговоров в Эр-Рияде

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 24 марта прошли экспертные консультации России и США. Основной темой обсуждения стало безопасное судоходство в Черном море.
По итогам встречи в Белом доме заявили, что стороны договорились исключить применение силы в Черном море. Кроме того, Россия сможет восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельхозпродукции и удобрений. Для этого необходимо вернуть банкам РФ систему SWIFT. Подробнее о том, что обсуждали Россия и США, и что известно об итогах встречи — в материале URA.RU.
Что США и Россия обсудили в Эр-Рияде 24 марта
В Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры по безопасности в Черном море. Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, который представлял российскую делегацию, назвал их «насыщенными и полезными», но без прорывов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что итоги доложены по столицам и в данный момент тщательно анализируются.
Судоходство в Черном море
По итогам встречи в Белом доме сообщили, что США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море. Именно этот вопрос стоял на повестке дня, так как веще 18 марта президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора условились начать об этом переговоры.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в настоящее время президентам стран докладывают об итогах встречи. Он подчеркнул, что Москва поддерживает возобновление черноморской сделки, однако не может доверять Киеву в этом вопросе.
Прекращение ударов по энергообъектам
Параллельно с этим в Эр-Рияде 23 марта американская делегация встретилась с украинской, чтобы обсудить защиту энергетических объектов, инфраструктуры и безопасность судоходства. По итогам переговоров Трамп сообщил о согласовании сделки по редкоземельным металлам и обсуждении разграничения территории и контроля над АЭС.
Также стороны договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море и разработать механизм запрета ударов по объектам российской и украинской энергоинфраструктуры. США также выразили готовность содействовать обмену военнопленными между Украиной и Россией, освобождению гражданских лиц и возвращению украинских детей.
Доступ к мировому рынку и возобновление черноморской инициативы
В Белом доме заявили, что США помогут России восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельхозпродукции и удобрений. Помимо прочего, стороны обсудили черноморскую зерновую инициативу, которая действовала с июля 2022 года по июль 2023 года. Она обеспечивала безопасный вывоз украинского зерна и снятие ограничений на российскую продукцию.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне переговоров сообщил, что, в первую очередь, обсуждаться будет безопасность судоходства в Черном море, но также будут затронуты и невыполненные обязательства по предыдущей зерновой сделке.
Зерновая инициатива была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН, и продлевалась трижды до июля 2023 года, пока Россия не отказалась от её продления из-за невыполненных обязательств. Эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов отметил, что ситуация в Черном море вызывает опасения из-за риска эскалации конфликта и подчеркнул важность безопасного прохода судов. По его словам, США могут рассматривать вопросы Черного моря как менее сложные и использовать опыт зерновой сделки для продвижения к прекращению боевых действий.
Переговоры были «непростыми»
Участник российской делегации Григорий Карасин заявил, что переговоры экспертных групп России и США, прошедшие в понедельник в Саудовской Аравии, были сложными, но полезными. Он отметил, что состоялся насыщенный диалог, в ходе которого они обсудили множество проблем, хотя не все удалось решить. Карасин добавил, что будущие переговоры продолжатся с привлечением международного сообщества, включая ООН.
Стороны не смогли принять совместное заявление из-за Киева
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов отметил, что Россия и США не смогли принять совместное заявление по итогам 12-часовых переговоров в Эр-Рияде из-за позиции Украины. Комментируя ситуацию, она заявил, что «это весьма характерно и симптоматично».
Реакция Вашингтона на переговоры с РФ и Украиной
Спецпосланник США Кит Келлог заявил, что Вашингтон рассматривает консультации в Эр-Рияде как «непрямые переговоры» между Москвой и Киевом, где стороны смогли обсудить условия друг друга через американских посредников. Однако неизвестно, удалось ли провести такой формат обсуждений, учитывая разное время встреч.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц обозначил, что в плане урегулирования украинского кризиса Вашингтон выступает за прекращение огня в воздухе. После телефонного разговора с Трампом, Путин согласился на 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры, Украина также дала согласие.
В том числе, США выступают за прекращение огня в Черном море, чтобы «обе стороны могли перевозить зерно, топливо и возобновить торговлю». Также в планах Вашингтона обсудить «линию контроля, которая является фактической линией боевого соприкосновения». Речь пойдет, в частности, о «механизмах верификации, миротворчестве, замораживании линий там, где они есть». По словам Уолтца, заключительным этапом в процессе решения конфликта станут обсуждения распределения территорий в обмен на постоянный и долгосрочный мир.
Заявление Кремля по итогам переговоров
Кремль на официальном сайте опубликовал итоги встречи экспертных групп РФ и США. По его данным, стороны согласились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы» (в соответствии с ней, будет обеспечиваться безопасность в Черном море). Кроме того, Штаты помогут восстановить доступ российского экспорта сельхоз продукции на мировой рынок. Однако уточнено, что вышеуказанные инициативы начнут действовать только после снятия ограничений с Россельхозбанка и других российских организаций. Важным аспектом будет подключение этих структур к системе SWIFT.
Также Кремль сообщил о договоренностях по запретам ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 дней. Эта договоренность исполняется РФ с 18 марта текущего года. Россия приветствует «добрые услуги» третьих стран, направленные на поддержку договоренностей в энергетической и морской сферах. РФ и США продолжат работу по достижению прочного мира.
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